OnePlus 16 получит частоту обновления 165 Гц по всей системе: высокая плавность выйдет за пределы игр

OnePlus 16 позволит использовать повышенную частоту обновления экрана в повседневной работе со смартфоном. В официальном тизере производитель заявил о поддержке 165 Гц на системном уровне, а также подтвердил наличие оболочки ColorOS 17 на базе Android 17 для китайской версии устройства.

Сама частота 165 Гц уже знакома поклонникам бренда. Ранее OnePlus 15 получил дисплей с поддержкой такого режима, в частности для совместимых киберспортивных игр. В новом поколении компания делает акцент на более широком применении высокой частоты — при взаимодействии с интерфейсом и приложениями.

Для пользователя это должно означать более плавную прокрутку страниц, переходы между окнами и отображение анимации. В то же время поддержка частоты 165 Гц экраном не гарантирует, что каждое приложение или игра будет воспроизводить столько же кадров в секунду: это зависит и от самого программного обеспечения.

После публикации первого тизера OnePlus раскрыла дополнительные подробности. 28 сентября компания анонсировала премьеру OnePlus 16 в Китае 12 октября, о чем говорится в официальном посте бренда в Weibo. Таким образом, предыдущая информация о неопределённой дате запуска уже утратила актуальность.

На игровой презентации производитель также заявил о поддержке нативных 185 кадров/с в совместимых играх. Этот режим следует отличать от системной частоты 165 Гц: речь идет об отдельных сценариях, для которых требуется соответствующая поддержка со стороны игры.

Что касается зарядки, в китайской базе сертификации 3C ранее было замечено устройство, которое связывают с OnePlus 16. Запись указывает на поддержку проводной зарядки мощностью 100 Вт. Однако сама сертификация не подтверждает емкость аккумулятора и полный набор характеристик будущего флагмана.

Во время премьеры ожидается объявление цен и конфигураций смартфона. Китайский анонс также не означает автоматического появления устройства в Украине.