Samsung Galaxy M67 будет оснащен процессором, который устанавливался на флагманы ещё в 2022 году

Компания Samsung готовит к выпуску смартфон Galaxy M67, который удивил даже опытных обозревателей рынка — новинка будет оснащена чипсетом Exynos 2200, представленный ещё в январе 2022 года и установленный в своё время в флагманских моделях Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra и Galaxy S23 FE.

«Старый знакомый» возвращается

Это уже не первый случай, когда южнокорейский производитель устанавливает в бюджетные модели процессоры, которые давно считались устаревшими. Недавно на рынок вышел Samsung Galaxy M47 с чипом Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 — платформой, представленной почти два года назад, во второй половине 2024 года.

Теперь настала очередь Galaxy M67, который, согласно информации из соцсети X, будет оснащён чипом Exynos 2200, который на момент выхода будет считаться устаревшим. Удивление журналистов вызывает сам факт: как у Samsung в 2026 году до сих пор есть достаточный запас столь устаревшего чипа, чтобы оснастить им модель для продажи сразу в двух странах — Южной Корее и Индии. Маловероятно, что компания продолжает его производство, ведь производственные линии давно заняты более новыми решениями, хотя на официальном сайте Samsung Semiconductor этот процессор до сих пор числится как находящийся в серийном производстве.

Откуда взялись старые чипы

Существует предположение, что часть запасов составляют неиспользованные процессоры, которые годами пролежали на складах, а остальную часть компания могла получить из устройств, возвращенных клиентами в рамках программ обмена техники (trade-in). Пока это лишь версия, однако в нынешних реалиях рынка такой сценарий вполне возможен — ведь у рядового покупателя нет возможности узнать, является ли чип в его смартфоне новым или «второй жизни».

Дополнительные подозрения вызывает и недавняя информация о том, что некоторые производители смартфонов уже используют восстановленную память из-за дефицита в этом сегменте рынка. На этом фоне установка бывших в употреблении процессоров уже не выглядит чем-то невероятным.

Следующий в очереди — Galaxy A18 5G

Samsung Galaxy A18 5G

Наряду с Galaxy M67 в разработке находится и Samsung Galaxy A18 5G, внешний вид которого раскрыл британский портал Smartphone Checker в сотрудничестве с известным инсайдером OnLeaks. Согласно этим данным, габариты смартфона составят 164,4×77,8×7,84 мм (с учётом выступа камер толщина достигает 9,74 мм).

Полная техническая спецификация пока не раскрыта, однако ожидается, что устройство будет оснащено 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED с частотой обновления 90 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon и аккумулятором емкостью около 5000 мА·ч.

Также напомним, что Samsung Galaxy S27 Pro может получить совсем не тот процессор, которого все ожидали, а будущие гибкие флагманы неприятно удивят своей ценой.