Контрабанда на 17 миллионов: в пункте пропуска «Шегини» обнаружили тайник с сотнями премиальных гаджетов

Сотрудники Государственной таможенной службы совместно с пограничниками пресекли крупную попытку незаконного ввоза электронной техники в Украину. В пункте пропуска «Шегини – Медика» во время досмотра легкового автомобиля был обнаружен замаскированный тайник с крупной партией незадекларированных устройств премиум-сегмента.

Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.

Подробности инцидента и устройство тайника

На границе при въезде в Украину был остановлен автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находилась 46-летняя жительница Хмельницкой области. Для прохождения таможенного контроля водительница сознательно выбрала полосу движения «зеленый коридор», которая предполагает отсутствие товаров, подлежащих обязательному декларированию и налогообложению.

Однако в ходе тщательного досмотра транспортного средства инспекторы обнаружили специально оборудованное тайник — «двойную стенку», расположенную между багажным отделением и пассажирским салоном. Внутри этого тайника было спрятано 487 современных гаджетов, среди которых:

303 смартфона Apple iPhone;

159 беспроводных наушников Apple AirPods Pro 3;

19 мобильных телефонов Samsung Galaxy;

6 смартфонов Google Pixel.

По предварительным подсчётам ведомства, рыночная стоимость изъятой партии электроники составляет около 17 миллионов гривен.

Правовые последствия

В отношении правонарушительницы составлен официальный протокол по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины (перемещение товаров через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля). Данная статья предусматривает наложение штрафа и полную конфискацию обнаруженного имущества.

Кроме того, учитывая масштаб изъятой контрабанды, таможенники направили уведомление в Территориальное управление Бюро экономической безопасности (БЭБ) во Львовской области. Дело также будет рассматриваться в рамках уголовного производства по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 201-3 Уголовного кодекса Украины (незаконное перемещение товаров). Вся незадекларированная техника и автомобиль, служивший средством для её сокрытия, в настоящее время изъяты.