Xiaomi Smart Band 11 уже на подходе: первые данные указывают на сходство с Smart Band 10

Xiaomi, похоже, готовится к запуску нового поколения своего популярного фитнес-браслета. В сертификационных базах были замечены сразу две модели с номерами M2616B1 и M2617B1. По предварительным данным, это могут быть Xiaomi Smart Band 11 и Xiaomi Smart Band 11 NFC.

Официально компания пока не раскрывает ни название устройства, ни полный список характеристик. Впрочем, само появление браслета в сертификационных документах обычно означает, что устройство уже скоро будет представлено.

Что уже известно о Smart Band 11

Главная техническая характеристика, которая появилась в сети, — емкость аккумулятора. Ожидается, что Xiaomi Smart Band 11 будет оснащён аккумулятором емкостью 233 мАч. Это столько же, сколько у текущей модели Xiaomi Smart Band 10.

Пока известно не много, но первые данные указывают на следующие особенности:

при сертификации были обнаружены две модели;

одна из них может быть обычной версией Smart Band 11;

второй, вероятно, будет оснащен NFC;

емкость аккумулятора должна остаться на уровне 233 мАч;

официальный анонс ожидается во второй половине 2026 года;

Xiaomi пока не подтвердила наличие новых функций в этом устройстве.

Если емкость аккумулятора действительно не изменится, это может означать, что Xiaomi сделает ставку не на увеличение автономности, а на другие улучшения. Например, на обновленные алгоритмы отслеживания состояния здоровья, более точные датчики, новые спортивные режимы или усовершенствования программного обеспечения.

Чем он может отличаться от Smart Band 10

Для сравнения: нынешняя модель Xiaomi Smart Band 10 оснащена 1,72-дюймовым AMOLED-дисплеем, пиковая яркость которого составляет 1500 нит, более 150 спортивных режимов и заявленным временем автономной работы до 21 дня. Также браслет поддерживает мониторинг здоровья, тренировок, сна и активности в течение дня.

Топовая версия Xiaomi Smart Band 10 Pro оснащена 1,74-дюймовым AMOLED-экраном, встроенной системой GNSS, функцией отслеживания вариабельности сердечного ритма, поддержкой Apple Health и автономностью до 21 дня.

Поэтому от Smart Band 11 стоит ожидать не революцию, а постепенное обновление. Скорее всего, Xiaomi повысит точность измерений, добавит новые функции для тренировок и здоровья, а также обновит интерфейс.

Отдельный вопрос — будет ли обычная версия поддерживать NFC во всех странах. Для многих пользователей именно возможность бесконтактной оплаты является одной из важнейших функций фитнес-браслета.

Пока что Xiaomi Smart Band 11 следует рассматривать как устройство, которое уже близится к выпуску, но ещё не представлено официально. Более подробная информация о дизайне, экране, датчиках и цене должна появиться ближе к презентации.