Рой без пилота: как искусственный интеллект Hivemind управляет дронами в условиях подавления сигнала

Американские компании L3Harris Technologies и Shield AI провели испытания, которые продемонстрировали, насколько далеко продвинулась автономность боевых беспилотников. В ходе учений под кодовым названием Green Wolf группа дронов самостоятельно обнаружила неизвестный источник электромагнитного излучения, классифицировала его, обменялась данными в пределах сети и перестроила маршрут следующих аппаратов — и всё это без вмешательства оператора.

Трое участников одной системы

В основе демонстрации лежат три технологии, работающие в комплексе. Первая — сами дроны Green Wolf, несущие полезную нагрузку. Вторая — модули Deceptor: программно-определяемые средства радиоэлектронной борьбы, способные обнаруживать, классифицировать и анализировать сигналы, а также проводить электронные атаки. Третья и ключевая — архитектура DiSCO (Distributed Spectrum Collaboration and Operations), которая объединяет разрозненные системы РЭБ в единую распределенную сеть.

Главная особенность DiSCO — независимость от производителя оборудования и устойчивость к сбоям: система продолжает работать, даже если отдельные её узлы выходят из строя, и объединяет данные с датчиков разных дронов в единую картину. Вместо того чтобы каждый аппарат видел только свой фрагмент эфира, рой формирует единое представление об электромагнитной обстановке.

«Мозг» по имени Hivemind

За автономное поведение отвечает система Hivemind, разработанная компанией Shield AI — та самая, которая уже применялась на других беспилотниках. Она обеспечивает стабилизацию полёта, удержание курса, интерпретацию задач, планирование действий и координацию нескольких платформ, а главное — сохраняет работоспособность в условиях подавленного сигнала GPS и ограниченной связи, то есть именно там, где обычные дроны теряют способность действовать.

Самый показательный момент испытаний: обнаружив неизвестный источник излучения, Hivemind самостоятельно обозначила опасные зоны и перенаправила последующие аппараты в обход — без какой-либо команды с земли. Фактически система сократила классическую цепочку «датчик — оператор — решение — платформа» до практически мгновенной реакции, в которой человек больше не является «узким местом».

Почему это важно

Речь идет о принципиальном изменении роли беспилотника: из дистанционно управляемого устройства он превращается в вычислительный узел, способный принимать решения локально, прямо в полете. В современной войне, где радиоэлектронная борьба глушит каналы связи и спутниковую навигацию, автономность перестала быть просто удобством — она стала условием выживания аппарата на поле боя. Рой, продолжающий действовать даже при обрыве связи с оператором, меняет саму логику применения дронов.

В этом есть и тревожная сторона, которую всё чаще обсуждают эксперты по этике вооружений: чем больше решений принимает дрон самостоятельно, тем острее становится вопрос о том, где проходит граница человеческого контроля. В ходе испытаний Green Wolf речь шла о перепланировании маршрута и радиоэлектронной борьбе, а не о применении оружия, однако сама технология автономного «датчик — решение» движет индустрию именно в сторону все меньшего участия человека.

В то же время следует помнить, что речь идет о демонстрации в контролируемых условиях учений, а не о боевом применении — от успешного испытания до внедрения системы в серийное производство в частях обычно проходит не один год.

Напомним, что автономность роев стала основным направлением развития отрасли: ранее мы писали о том, как программное обеспечение Swarmer, разработанное с учетом украинского боевого опыта, получило в четыре раза более мощную вычислительную платформу, а AeroVironment и Applied Intuition продемонстрировали рой барьерирующих боеприпасов Mayhem 10 под управлением одного оператора.