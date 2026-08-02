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Рой без пилота: как искусственный интеллект Hivemind управляет дронами в условиях подавления сигнала

В ходе испытаний Green Wolf дроны L3Harris, оснащенные ИИ-системой Hivemind, самостоятельно обнаружили неизвестный источник излучения, обменялись данными и перепланировали маршрут — без команд человека.

Автор:
Andrew Orobets
Дрон

Американские компании L3Harris Technologies и Shield AI провели испытания, которые продемонстрировали, насколько далеко продвинулась автономность боевых беспилотников. В ходе учений под кодовым названием Green Wolf группа дронов самостоятельно обнаружила неизвестный источник электромагнитного излучения, классифицировала его, обменялась данными в пределах сети и перестроила маршрут следующих аппаратов — и всё это без вмешательства оператора.

Трое участников одной системы

В основе демонстрации лежат три технологии, работающие в комплексе. Первая — сами дроны Green Wolf, несущие полезную нагрузку. Вторая — модули Deceptor: программно-определяемые средства радиоэлектронной борьбы, способные обнаруживать, классифицировать и анализировать сигналы, а также проводить электронные атаки. Третья и ключевая — архитектура DiSCO (Distributed Spectrum Collaboration and Operations), которая объединяет разрозненные системы РЭБ в единую распределенную сеть.

Главная особенность DiSCO — независимость от производителя оборудования и устойчивость к сбоям: система продолжает работать, даже если отдельные её узлы выходят из строя, и объединяет данные с датчиков разных дронов в единую картину. Вместо того чтобы каждый аппарат видел только свой фрагмент эфира, рой формирует единое представление об электромагнитной обстановке.

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«Мозг» по имени Hivemind

За автономное поведение отвечает система Hivemind, разработанная компанией Shield AI — та самая, которая уже применялась на других беспилотниках. Она обеспечивает стабилизацию полёта, удержание курса, интерпретацию задач, планирование действий и координацию нескольких платформ, а главное — сохраняет работоспособность в условиях подавленного сигнала GPS и ограниченной связи, то есть именно там, где обычные дроны теряют способность действовать.

Самый показательный момент испытаний: обнаружив неизвестный источник излучения, Hivemind самостоятельно обозначила опасные зоны и перенаправила последующие аппараты в обход — без какой-либо команды с земли. Фактически система сократила классическую цепочку «датчик — оператор — решение — платформа» до практически мгновенной реакции, в которой человек больше не является «узким местом».

Почему это важно

Речь идет о принципиальном изменении роли беспилотника: из дистанционно управляемого устройства он превращается в вычислительный узел, способный принимать решения локально, прямо в полете. В современной войне, где радиоэлектронная борьба глушит каналы связи и спутниковую навигацию, автономность перестала быть просто удобством — она стала условием выживания аппарата на поле боя. Рой, продолжающий действовать даже при обрыве связи с оператором, меняет саму логику применения дронов.

В этом есть и тревожная сторона, которую всё чаще обсуждают эксперты по этике вооружений: чем больше решений принимает дрон самостоятельно, тем острее становится вопрос о том, где проходит граница человеческого контроля. В ходе испытаний Green Wolf речь шла о перепланировании маршрута и радиоэлектронной борьбе, а не о применении оружия, однако сама технология автономного «датчик — решение» движет индустрию именно в сторону все меньшего участия человека.

В то же время следует помнить, что речь идет о демонстрации в контролируемых условиях учений, а не о боевом применении — от успешного испытания до внедрения системы в серийное производство в частях обычно проходит не один год.

Напомним, что автономность роев стала основным направлением развития отрасли: ранее мы писали о том, как программное обеспечение Swarmer, разработанное с учетом украинского боевого опыта, получило в четыре раза более мощную вычислительную платформу, а AeroVironment и Applied Intuition продемонстрировали рой барьерирующих боеприпасов Mayhem 10 под управлением одного оператора.

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