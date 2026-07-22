В Китае представили первого в мире робота-кентавра: он будет работать там, где людям опасно

Китайская компания Run Robotics представила первого в мире робота-кентавра — гибридную машину, сочетающую в себе колеса, ноги и человекоподобный верхний корпус. Новинку продемонстрировали на Всемирной конференции по искусственному интеллекту WAIC 2026 в Шанхае.
По словам разработчиков, робот создан для работы в сложных и опасных условиях, где задействование людей или традиционной техники сопряжено с высоким риском.
Сочетает в себе скорость колес и проходимость ног
В отличие от классических гуманоидных роботов, эта новинка отличается необычной конструкцией. Нижняя часть оснащена четырьмя колесами с независимой подвеской и шарнирными ногами, что позволяет быстро передвигаться по ровной поверхности и преодолевать сложный рельеф.
Верхняя часть выполнена в виде человекоподобного торса с двумя роботизированными руками. Благодаря этому машина способна не только передвигаться, но и взаимодействовать с окружающей средой — открывать вентили, убирать препятствия, работать с оборудованием или помогать во время спасательных операций.
Создан для самых опасных миссий
Run Robotics сообщает, что робот предназначен для работы в условиях, где человеку находиться опасно или невозможно.
Среди потенциальных областей применения:
- аварийно-спасательные операции;
- пожаротушение;
- металлургические предприятия;
- шахты;
- нефтегазовая промышленность;
- объекты с повышенным уровнем радиации;
- прочие опасные производства.
Подходит даже для взрывоопасных зон
Конструкция имеет взрывозащищенное исполнение, что позволяет использовать машину в местах с повышенным риском возгорания или взрыва.
Робот может перевозить 100–120 кг полезной нагрузки во время движения, а в стационарном режиме выдерживает до 210 кг. Его платформа позволяет устанавливать различные модули, в том числе роботизированные руки, захваты и другие специализированные инструменты.
Самостоятельно анализирует окружающее пространство
Для ориентации робот использует комплекс датчиков, в который входят лидар, стереокамеры и камеры глубины.
Система искусственного интеллекта позволяет машине распознавать людей, трубы, клапаны, приборы, препятствия и другие объекты, после чего она самостоятельно прокладывает маршрут, обходит опасные участки и выполняет поставленную задачу.
Массовое производство уже не за горами
В компании отмечают, что более 95 % ключевых компонентов робота произведено в Китае. Это должно упростить наращивание объемов производства и снизить зависимость от импортных деталей.
Run Robotics планирует завершить строительство производственной линии уже к концу 2026 года, а первые коммерческие заказы на нового робота компания уже получила.
Эта новинка демонстрирует новое направление развития робототехники: вместо того, чтобы создавать исключительно гуманоидов, производители всё чаще сочетают различные типы мобильности в одном устройстве. Такой подход позволяет создавать роботов, которые одновременно быстро передвигаются, сохраняют высокую устойчивость и могут выполнять сложные физические операции там, где это опасно для человека.