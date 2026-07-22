В Китае представили первого в мире робота-кентавра: он будет работать там, где людям опасно

Китайская компания Run Robotics представила первого в мире робота-кентавра — гибридную машину, сочетающую в себе колеса, ноги и человекоподобный верхний корпус. Новинку продемонстрировали на Всемирной конференции по искусственному интеллекту WAIC 2026 в Шанхае.

По словам разработчиков, робот создан для работы в сложных и опасных условиях, где задействование людей или традиционной техники сопряжено с высоким риском.

Сочетает в себе скорость колес и проходимость ног

В отличие от классических гуманоидных роботов, эта новинка отличается необычной конструкцией. Нижняя часть оснащена четырьмя колесами с независимой подвеской и шарнирными ногами, что позволяет быстро передвигаться по ровной поверхности и преодолевать сложный рельеф.

Верхняя часть выполнена в виде человекоподобного торса с двумя роботизированными руками. Благодаря этому машина способна не только передвигаться, но и взаимодействовать с окружающей средой — открывать вентили, убирать препятствия, работать с оборудованием или помогать во время спасательных операций.

Создан для самых опасных миссий

Run Robotics сообщает, что робот предназначен для работы в условиях, где человеку находиться опасно или невозможно.

Среди потенциальных областей применения:

аварийно-спасательные операции;

пожаротушение;

металлургические предприятия;

шахты;

нефтегазовая промышленность;

объекты с повышенным уровнем радиации;

прочие опасные производства.

Подходит даже для взрывоопасных зон

Конструкция имеет взрывозащищенное исполнение, что позволяет использовать машину в местах с повышенным риском возгорания или взрыва.

Робот может перевозить 100–120 кг полезной нагрузки во время движения, а в стационарном режиме выдерживает до 210 кг. Его платформа позволяет устанавливать различные модули, в том числе роботизированные руки, захваты и другие специализированные инструменты.

Самостоятельно анализирует окружающее пространство

Для ориентации робот использует комплекс датчиков, в который входят лидар, стереокамеры и камеры глубины.

Система искусственного интеллекта позволяет машине распознавать людей, трубы, клапаны, приборы, препятствия и другие объекты, после чего она самостоятельно прокладывает маршрут, обходит опасные участки и выполняет поставленную задачу.

Массовое производство уже не за горами

В компании отмечают, что более 95 % ключевых компонентов робота произведено в Китае. Это должно упростить наращивание объемов производства и снизить зависимость от импортных деталей.

Run Robotics планирует завершить строительство производственной линии уже к концу 2026 года, а первые коммерческие заказы на нового робота компания уже получила.

Эта новинка демонстрирует новое направление развития робототехники: вместо того, чтобы создавать исключительно гуманоидов, производители всё чаще сочетают различные типы мобильности в одном устройстве. Такой подход позволяет создавать роботов, которые одновременно быстро передвигаются, сохраняют высокую устойчивость и могут выполнять сложные физические операции там, где это опасно для человека.