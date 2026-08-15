Война, которую никто не увидит: почему 99 % мирового интернета держится на кабелях толщиной с садовый шланг

Когда мы говорим об интернете, то представляем себе облака, спутники и беспроводные сети — нечто невесомое и неуловимое. Реальность гораздо приземленнее, точнее, подводнее: более 99% международного трафика данных путешествует по миру не через космос, а по дну океанов — примерно 1,8 миллиона километров оптоволоконных кабелей несут на себе финансовые транзакции, видеостриминг, правительственную связь и всё остальное, из чего состоит цифровая жизнь планеты. И именно эта гигантская, критически важная система, как выясняется, защищена хуже, чем любая другая инфраструктура такого значения. Свежий анализ китайских военных исследователей показывает: атаки на неё стремительно удешевляются — а значит, становятся доступными всё более широкому кругу игроков.

Тонче, чем кажется

Начнём с физики, ведь именно она в этой истории впечатляет больше всего. В открытом океане магистральный подводный кабель — это трубка диаметром всего 17–20 миллиметров, то есть буквально толщиной с хороший садовый шланг. Никакой брони на километровых глубинах не предусмотрено: защищать кабель там просто не от кого — так, по крайней мере, считалось на протяжении десятилетий. Ближе к берегу, где кипит судоходство и рыболовство, кабели закапывают в дно примерно на метр, но на большей части маршрута они просто лежат на океанском дне, полагаясь на собственную незаметность и безграничность океана.

Проблема в том, что незаметность и недосягаемость перестают служить защитой, когда поиск и диверсии становятся на порядок дешевле. Именно об этом — работа исследователей Ши Гуанлея и Ши Хаймина из китайского Национального университета оборонных технологий, которая и привлекла внимание западных аналитиков.

«Подводные волки»: логика FPV-дронов переносится на дно

Ключевой тезис китайских авторов звучит знакомо для всех, кто следит за войной в Украине: недорогие автономные аппараты радикально снижают порог входа в операции, которые раньше могли себе позволить лишь сверхдержавы. То, что FPV-дроны за несколько сотен долларов сделали с наземной войной, подводные беспилотники (UUV) могут сделать с войной на морском дне.

Исследователи описывают концепцию, которую можно назвать «подводными волчьими стаями»: системы, состоящие из десятков или даже сотен относительно недорогих автономных аппаратов, способных неделями действовать без постоянного контакта с операторами. Такие стаи могут патрулировать маршруты кабелей, вести разведку, устраивать засады и координироваться между собой через сеть донных датчиков, надводных платформ и воздушных ретрансляторов. Ни один из этих аппаратов в отдельности не является грозным оружием — но сила именно в количестве и автономности: потерю нескольких единиц стая даже не заметит, а найти и обезвредить всех практически невозможно.

Ирония заключается в том, что китайская публикация формально описывает угрозу для самого Китая — но в то же время воспринимается и как меморандум о возможностях. В подобных текстах оборона и нападение всегда зеркально соотносятся: кто умеет защищать кабели стаями дронов, тот умеет и охотиться на них. А Китай, напомним, в последние годы методично наращивает и собственный подводный флот, и производство автономных морских аппаратов всех классов — поэтому теоретические расчёты университетских исследователей опираются на вполне практическую основу.

Мероприятие уже соответствует

То, что это не чисто теоретические упражнения, подтверждает реакция западного блока. В мае 2026 года Австралия, Великобритания и США объявили о первом «флагманском проекте» в рамках второго направления альянса AUKUS — и посвящен он именно подводным беспилотным аппаратам. Среди заявленных задач: защита критически важной инфраструктуры на морском дне, разведка и наблюдение, ударные возможности, противодействие подводным и надводным кораблям, операции в спорных прибрежных водах. Первые системы должны поступить уже с 2027 года.

Показательной здесь является деталь, на которую обращают внимание и сами китайские аналитики: официально обозначенная сфера проекта заметно шире, чем просто «охрана кабелей». В Пекине программу AUKUS трактуют как попытку построить постоянную сеть наблюдения за морским дном и получить стратегическое преимущество в новом измерении противостояния. Звучит как пропаганда — но, положив руку на сердце, из списка заявленных задач действительно сложно вычитать что-то сугубо оборонное.

Это уже происходило — просто мы не обращали на это внимания

Лучшее доказательство реальности угрозы — то, что мир уже ощутил её последствия, даже без каких-либо боевых дронов. В 2025 году одновременное повреждение нескольких кабелей в Красном море — узком коридоре, через который проходит около 17 % глобального интернет-трафика, — вызвали проблемы со связью в части Азии и на Ближнем Востоке, а также ощутимые задержки в работе облачных сервисов Microsoft Azure. Причины так и остались предметом споров, но механизм продемонстрировал себя наглядно: достаточно нескольких разрывов в правильно выбранном «узком горле», чтобы проблемы ощутили на себе миллионы пользователей и крупный бизнес на другом конце света.

Добавьте к этому взрывы газопроводов «Северный поток», серию загадочных обрывов кабелей в Балтийском море — и получится вполне убедительная картина того, что подводная инфраструктура уже стала ареной гибридных операций. Просто до сих пор их осуществляли с помощью якорей, тралов и водолазов. Автономные аппараты обещают сделать то же самое массовым, дешёвым и — главное — практически не поддающимся доказательству: стая дронов не оставляет ни судового следа в навигационных системах, ни экипажа, которого можно допросить.

Без паники, но и без иллюзий

Справедливости ради стоит избавиться от излишнего панического настроения в этой истории. Один поврежденный кабель — это не цифровой апокалипсис: глобальная сеть спроектирована с резервированием, и трафик автоматически перенаправляется по обходным маршрутам. Мир замечает такие обрывы разве что по чуть более медленной работе YouTube. Реальная угроза сложнее и неприятнее: скоординированная одновременная атака на несколько кабелей в критических географических точках — таких, как Красное море, Малаккский пролив или подходы к крупным узлам обмена трафиком.

И здесь защитники оказываются в проигрышной позиции с чисто арифметической точки зрения: невозможно с одинаковой плотностью патрулировать 1,8 миллиона километров кабелей. Нападающему достаточно найти одно слабое место, а защитнику нужно контролировать все. Именно поэтому ответом на дешёвые подводные дроны почти наверняка станут другие автономные системы — постоянные роботизированные патрули над важнейшими маршрутами. Гонка вооружений на дне океана, похоже, уже началась, и самое удивительное в ней то, что широкая публика эту войну, скорее всего, никогда не увидит: никаких кадров для новостей, никаких взрывов в прямом эфире — только графики задержек трафика и сухие сообщения операторов о «повреждении кабеля по невыясненным причинам».

Темпы, с которыми вчерашняя фантастика превращается в предмет официальных оборонных программ, — пожалуй, главный итог этой истории. Ещё несколько лет назад сценарий «стая роботов охотится на интернет-кабели» звучал как синопсис технотриллера. Сегодня на его реализацию выделяют бюджеты по обе стороны Тихого океана.