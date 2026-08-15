Війна, якої ніхто не побачить: чому 99% світового інтернету висить на кабелях завтовшки із садовий шланг

Коли ми говоримо про інтернет, то уявляємо хмари, супутники й бездротові мережі — щось невагоме й невловиме. Реальність значно приземленіша, точніше, підводніша: понад 99% міжнародного трафіку даних подорожує світом не через космос, а дном океанів — приблизно 1,8 мільйона кілометрів оптоволоконних кабелів несуть на собі фінансові транзакції, відеострімінг, урядовий зв’язок і все інше, з чого складається цифрове життя планети. І саме ця гігантська, критично важлива система, як з’ясовується, захищена гірше, ніж будь-яка інша інфраструктура такого значення. Свіжий аналіз китайських військових дослідників показує: полювання на неї стрімко дешевшає — а отже, стає доступним дедалі ширшому колу гравців.

Тонше, ніж здається

Почнімо з фізики, бо вона в цій історії вражає найбільше. У відкритому океані магістральний підводний кабель — це трубка діаметром лише 17–20 міліметрів, тобто буквально товщина хорошого садового шланга. Жодної броні на кілометрових глибинах не передбачено: захищати кабель там просто ні від кого не було — так принаймні вважалося десятиліттями. Ближче до берега, де вирує судноплавство й рибальство, кабелі закопують у дно приблизно на метр, але на більшій частині маршруту вони просто лежать на океанському ложі, покладаючись на власну непомітність і неосяжність океану.

Проблема в тому, що непомітність і неосяжність перестають бути захистом, коли пошук і диверсії дешевшають на порядки. Саме про це — робота дослідників Ши Гуанлея та Ши Хайміна з китайського Національного університету оборонних технологій, яка й привернула увагу західних аналітиків.

«Підводні вовки»: логіка FPV-дронів переїжджає на дно

Ключова теза китайських авторів звучить знайомо для всіх, хто стежить за війною в Україні: дешеві автономні апарати радикально знижують поріг входу в операції, які раніше могли дозволити собі лише наддержави. Те, що FPV-дрони за кілька сотень доларів зробили з наземною війною, підводні безпілотники (UUV) можуть зробити з війною на морському дні.

Дослідники описують концепцію, яку можна назвати «підводними вовчими зграями»: системи з десятків або й сотень порівняно дешевих автономних апаратів, здатних тижнями діяти без постійного контакту з операторами. Такі зграї можуть патрулювати маршрути кабелів, вести розвідку, влаштовувати засідки й координуватися між собою через мережу донних датчиків, надводних платформ і повітряних ретрансляторів. Жоден із цих апаратів окремо не є грізною зброєю — але сила саме в кількості й автономності: втрату кількох одиниць зграя навіть не помітить, а знайти й знешкодити всіх практично неможливо.

Іронія в тому, що китайська публікація формально описує загрозу для самого Китаю — але водночас читається і як меморандум про можливості. У подібних текстах оборона й напад завжди дзеркальні: хто вміє захищати кабелі зграями дронів, той уміє й полювати на них. А Китай, нагадаємо, останні роки методично нарощує і власний підводний флот, і виробництво автономних морських апаратів усіх класів — тож теоретичні викладки університетських дослідників лягають на цілком практичний ґрунт.

Захід уже відповідає

Що це не суто теоретичні вправи, підтверджує реакція західного блоку. У травні 2026 року Австралія, Велика Британія та США оголосили перший «флагманський проєкт» у межах другого стовпа альянсу AUKUS — і присвячений він саме підводним безпілотним апаратам. Серед заявлених завдань: захист критичної інфраструктури на морському дні, розвідка й спостереження, ударні спроможності, протидія підводним і надводним кораблям, операції в спірних прибережних водах. Перші системи мають надійти вже з 2027 року.

Показова тут деталь, на яку звертають увагу й самі китайські аналітики: офіційно окреслена сфера проєкту помітно ширша за просту «охорону кабелів». У Пекіні програму AUKUS трактують як спробу побудувати постійну мережу спостереження за морським дном і здобути стратегічну перевагу в новому вимірі протистояння. Звучить як пропаганда — але, поклавши руку на серце, зі списку заявлених завдань справді складно вичитати щось суто оборонне.

Це вже відбувалося — просто ми не звертали уваги

Найкращий доказ реальності загрози — те, що її наслідки світ уже відчував, навіть без жодних бойових дронів. У 2025 році кілька одночасно пошкоджених кабелів у Червоному морі — вузькому коридорі, через який проходить близько 17% глобального інтернет-трафіку, — спричинили проблеми зі зв’язком у частині Азії та Близького Сходу й відчутні затримки в роботі хмарних сервісів Microsoft Azure. Причини так і залишилися предметом суперечок, але механіка продемонструвала себе наочно: достатньо кількох розривів у правильно обраному «вузькому горлі», щоб проблеми відчули мільйони користувачів і великий бізнес на іншому кінці світу.

Додайте сюди підриви газогонів Nord Stream, серію загадкових обривів кабелів на Балтиці — і вийде цілком переконлива картина того, що підводна інфраструктура вже стала ареною гібридних операцій. Просто досі їх виконували якорями, тралами й водолазами. Автономні апарати обіцяють зробити те саме масовим, дешевим і — головне — практично недоказовим: зграя дронів не залишає ні суднового сліду в навігаційних системах, ні екіпажу, якого можна допитати.

Без паніки, але й без ілюзій

Заради справедливості варто прибрати з цієї історії зайвий алармізм. Один перерваний кабель — це не цифровий апокаліпсис: глобальна мережа проєктувалася з резервуванням, і трафік автоматично перенаправляється обхідними маршрутами. Світ помічає такі обриви хіба що трохи повільнішим YouTube. Реальна загроза складніша й неприємніша: скоординована одночасна атака на кілька кабелів у критичних географічних точках — таких, як Червоне море, Малаккська протока чи підходи до великих вузлів обміну трафіком.

І тут захисники опиняються в програшній позиції суто арифметично: неможливо з однаковою щільністю патрулювати 1,8 мільйона кілометрів кабелів. Атакувальнику досить знайти одне слабке місце, оборонцю треба тримати всі. Саме тому відповіддю на дешеві підводні дрони майже напевно стануть інші автономні системи — постійні роботизовані патрулі над найважливішими маршрутами. Гонка озброєнь на океанському дні, схоже, вже стартувала, і найдивніше в ній те, що широка публіка цієї війни, найімовірніше, ніколи не побачить: жодних кадрів для новин, жодних вибухів у прямому ефірі — лише графіки затримок трафіку й сухі повідомлення операторів про «пошкодження кабелю з нез’ясованих причин».

Темп, з яким учорашня фантастика перетворюється на предмет офіційних оборонних програм, — мабуть, головний підсумок цієї історії. Ще кілька років тому сценарій «зграї роботів полюють на інтернет-кабелі» звучав як синопсис технотрилера. Сьогодні під нього виділяють бюджети по обидва боки Тихого океану.