Як правильно виміряти швидкість інтернету через браузер на ПК і смартфонів

Як правило, швидкістю свого підключення до мережі ми цікавимося лише тоді, коли у нас виникають проблеми – зависає відео, повільно відкриваються веб-сторінки. Але не завжди така поведінка комп’ютера чи смартфона говорить про реальні проблеми із підключенням. Можливо, причина у пристрої — завантажений процесор чи не вистачає пам’яті, тому нам здається, що інтернет гальмує.





Існують різні вимірювачі швидкості – користуватися ними потрібно через браузер. Знайти сервіс, який виміряє вашу швидкість нескладно – достатньо ввести в пошукову систему запит “виміряти швидкість інтернету”. Але як це правильно зробити? Розглянемо для ПК та смартфона.

Як виміряти швидкість комп’ютера?

Щоб тест був більш менш об’єктивним потрібно для початку перезавантажити комп’ютер і переконатися в тому, що програми та операційна система в даний момент не отримують оновлення.

Припиніть оновлення та тимчасово вивантажте програми з автозавантаження, якщо не впевнені, що вони почнуть створювати будь-які з’єднання. Запустіть браузер, бажано в режимі інкогніто, відкрийте сайт вимірювача швидкості. Бажано про всяк випадок подивитися через диспетчер завдань (Ctrl+Shift+Esc) у вкладці «Продуктивність», що комп’ютер в даний момент завантажений мінімально.

Якщо ПК не завантажений, то робимо тест швидкості, який буде близьким до об’єктивного — запущено лише один браузер. Якщо комп’ютер підключено через Wi-Fi, швидкість може бути нижче, ніж якщо ви підключите комп’ютер безпосередньо до роутера за допомогою кабелю.

Як виміряти швидкість на смартфоні?

Для отримання максимально точного результату схема буде приблизно такою самою. Перезавантажте (вимкніть та увімкніть) гаджет. Відкрийте браузер і змахніть раніше відкриті вкладки. Відкрийте нову вкладку і вже в ній безпосередньо сайт, на якому ви вимірюватимете швидкість. Варто розуміти, що якщо ви використовуєте мобільний інтернет, швидкість не буде висока на відміну від підключення по Wi-Fi.

Вимірювання можуть бути не завжди точними – все залежить від багатьох факторів. Тому для об’єктивності краще провести тест кілька разів і вирахувати середнє значення.

Також багато сервісів із вимірювання швидкості інтернету пропонують вам вибрати сервер і за замовчуванням підставляють найближчий, який знаходиться у вашому регіоні.

Можна спробувати провести виміри на серверах, які знаходяться географічно далі від вас, щоб отримати повнішу картину. Адже бувають ситуації, коли проблеми виникають у магістрального провайдера — ресурси з вашого регіону працюють швидко, а ті, що перебувають у зоні відповідальності іншого провайдера, — повільно.

Також вимірник швидкості може показати ваш пінг – це час, витрачений на доступ до сервера. Вимірюється швидкість як вхідна, і вихідна.

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