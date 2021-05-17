Яких правил варто дотримуватися при першій зарядці нового смартфону?

Після покупки нового телефону багатьох користувачів хвилює питання, як потрібно зарядити його після довгого зберігання. Розповідаємо, як правильно зарядити новий телефон в перший раз.





Прості поради по зарядці нового смартфона

За часів нікель-кадмієвих та нікель-металогідридних акумуляторів процес першого заряду телефону був специфічним. Перед повноцінним використанням телефон потрібно розрядити до 0% так, щоб він перестав відображати значок нульового заряду після відключення. Після цього потрібно було зарядити його до 100%, а потім (в ідеалі) виконати той самий цикл ще кілька разів. Ця процедура допомагала чіпу телефону визначити ємність акумулятора, щоб в подальшому експлуатація батареї була більш коректною.

В сучасних смартфонах встановлені літій-іонні та літій-полімерні акумулятори, які відрізняються смарт-чіпом і більш просунутими алгоритмами. Втомлива процедура розряду і заряду акумулятора після покупки втратила свою актуальність. Користувачеві не потрібно самостійно проводити “розкачку” батареї, оскільки на нових акумуляторах відсутній “ефект пам’яті”. Це особливість, коли батарея “пам’ятала”, що в минулий раз її ємність не була використана повністю, а значить наступного разу віддавала менше енергії, ніж могла б.

Сучасні акумулятори не схильні до цієї проблеми. Їх можна без негативних наслідків ставити на зарядку в будь-який момент часу. Саме тому після покупки телефону з літієвим акумулятором його не потрібно розряджати до 0%.

Таким чином, після покупки будь-який сучасний телефон можна поставити заряджатися в будь-який момент часу і при будь-якому рівні заряду батареї. Під час зарядки рекомендується дотримуватися простих правил:

Використовувати оригінальний адаптер. Якщо його немає, потрібно подбати про інший якісний зарядний пристрій.

Не заряджати телефон при дуже низьких або дуже високих температурах.

Не залишати телефон заряджатися на ніч, якщо немає впевненості в якості мобільного або зарядного пристрою. Різкий стрибок напруги в мережі може привести до поломки адаптера або самого телефону.

В іншому літій-іонні та літій-полімерні не мають особливих обмежень, заряджати їх можна в повному обсязі і при будь-якому рівні заряду.