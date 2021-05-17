Яких правил варто дотримуватися при першій зарядці нового смартфону?

Після покупки нового телефону багатьох користувачів хвилює питання, як потрібно зарядити його після довгого зберігання. Розповідаємо, як правильно зарядити новий телефон в перший раз.
Прості поради по зарядці нового смартфона
За часів нікель-кадмієвих та нікель-металогідридних акумуляторів процес першого заряду телефону був специфічним. Перед повноцінним використанням телефон потрібно розрядити до 0% так, щоб він перестав відображати значок нульового заряду після відключення. Після цього потрібно було зарядити його до 100%, а потім (в ідеалі) виконати той самий цикл ще кілька разів. Ця процедура допомагала чіпу телефону визначити ємність акумулятора, щоб в подальшому експлуатація батареї була більш коректною.
В сучасних смартфонах встановлені літій-іонні та літій-полімерні акумулятори, які відрізняються смарт-чіпом і більш просунутими алгоритмами. Втомлива процедура розряду і заряду акумулятора після покупки втратила свою актуальність. Користувачеві не потрібно самостійно проводити “розкачку” батареї, оскільки на нових акумуляторах відсутній “ефект пам’яті”. Це особливість, коли батарея “пам’ятала”, що в минулий раз її ємність не була використана повністю, а значить наступного разу віддавала менше енергії, ніж могла б.
Сучасні акумулятори не схильні до цієї проблеми. Їх можна без негативних наслідків ставити на зарядку в будь-який момент часу. Саме тому після покупки телефону з літієвим акумулятором його не потрібно розряджати до 0%.
Таким чином, після покупки будь-який сучасний телефон можна поставити заряджатися в будь-який момент часу і при будь-якому рівні заряду батареї. Під час зарядки рекомендується дотримуватися простих правил:
- Використовувати оригінальний адаптер. Якщо його немає, потрібно подбати про інший якісний зарядний пристрій.
- Не заряджати телефон при дуже низьких або дуже високих температурах.
- Не залишати телефон заряджатися на ніч, якщо немає впевненості в якості мобільного або зарядного пристрою. Різкий стрибок напруги в мережі може привести до поломки адаптера або самого телефону.
В іншому літій-іонні та літій-полімерні не мають особливих обмежень, заряджати їх можна в повному обсязі і при будь-якому рівні заряду.
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