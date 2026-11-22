Нідерландська компанія Sanrivatti представила концепцію гіперкара One, який кардинально відрізняється від традиційних спортивних автомобілів. Головною особливістю новинки стала незвичайна посадка водія: замість звичного крісла людина розташовується майже горизонтально, нахилившись уперед, як на гоночному мотоциклі.

Розробники назвали таку конструкцію Apex Position. Водій перебуває по центру автомобіля, спираючись на спеціальну підтримувальну конструкцію. Руки витягнуті вперед до керма, а ноги розміщені позаду. За задумом інженерів, це дозволяє краще відчувати поведінку машини під час прискорень, гальмувань і проходження поворотів.

Незвичайна посадка покращує огляд у 3,2 раза

Представники Sanrivatti стверджують, що нова конструкція забезпечує значно кращу видимість траси порівняно з традиційними гіперкарами. Зокрема, вертикальний кут огляду збільшується з 15,5 до 28 градусів, а загальне покращення оглядовості попереду оцінюють у 3,2 раза.

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Для перевірки технології компанія використовує спеціально модифікований Porsche Boxster. Крім того, розробники проводять випробування за допомогою комп’ютерного симулятора та фізичного стенда, щоб оцінити ергономіку й поведінку водія під навантаженням.

Двигун V10 потужністю 800 к. с.

Не менш цікавими обіцяють бути технічні характеристики Sanrivatti One. Гіперкар планують оснастити атмосферним десятициліндровим двигуном Judd об’ємом 5,5 літра. Його потужність становитиме приблизно 800 к. с., а максимальний крутний момент — 700 Н·м.

Завдяки використанню легких матеріалів масу автомобіля планують обмежити приблизно 1100 кг. Таким чином, співвідношення потужності до маси становитиме близько 727 к. с. на тонну, що відповідає рівню найекстремальніших трекових гіперкарів.

До розробки залучений інженер Пол Арксден, який раніше працював над автомобілями McLaren та Singer.

Наразі Sanrivatti One залишається проєктом на стадії розробки, а заявлені характеристики ще належить підтвердити випробуваннями готового автомобіля. Компанія орієнтується на початок постачань приблизно у 2030 році. Вартість незвичайного гіперкара поки не розголошується.