Що в авто найчастіше ламається влітку: дані 18 мільйонів діагностичних сеансів

Літня поїздка на авто часто стає серйозним випробуванням для машини. Висока температура, далека дорога, повний салон пасажирів і багажник із речами можуть швидко показати проблеми, які раніше майже не давали про себе знати.

Компанія Carly, яка займається діагностикою автомобілів через OBD-сканер і мобільний застосунок, проаналізувала 18 млн діагностичних сесій. Дані збирали з 1 червня до 31 серпня 2025 року. На основі цього склали рейтинг автомобільних вузлів, у яких найчастіше виявляли приховані помилки в літній сезон.

Найчастіше проблеми виникають із двигуном

Перше місце посіли помилки двигуна. Їх фіксували у 57,8% проаналізованих автомобілів. Йдеться не лише про серйозні поломки, коли машина вже не може їхати. Часто це приховані помилки, пов’язані з фільтром твердих частинок DPF, свічками розжарювання або системами контролю роботи мотора.

Небезпека таких несправностей у тому, що водій може довго не помічати проблеми. Але під час тривалої поїздки, особливо у спеку, навантаження на двигун зростає, і прихована помилка може перерости у реальну поломку.

Кондиціонер — друга зона ризику

На другому місці опинилася система кондиціонування. Помилки в її роботі виявили у 33,7% автомобілів.

Найчастіше йдеться про проблеми з датчиками якості повітря, датчиками запотівання, зв’язком між елементами кліматичної системи або неправильним тиском холодоагенту. Для літа це особливо неприємно: кондиціонер може працювати слабше, нестабільно охолоджувати салон або повністю відмовити саме під час далекої дороги.

Електроніка може зіпсувати поїздку

Третє місце у рейтингу займають системи попередження та панель приладів. Такі помилки виявили у 30,7% авто. Це можуть бути збої зв’язку між електронними модулями, проблеми з передаванням інформації на панель приладів або нестабільне живлення.

Ще у 18,5% автомобілів фіксували помилки системи стабілізації. Вони можуть бути пов’язані з датчиками, живленням блоків керування або некоректною інформацією, на основі якої працює система.

Окрема категорія — загальні проблеми з електронікою. Їх виявили у 17,4% машин. Сюди входять помилки освітлення, низька напруга в ключах дистанційного керування, збої зв’язку між модулями та проблеми із системами доступу до авто.

Що перевірити перед далекою поїздкою

Перед літньою дорогою варто не обмежуватися лише тиском у шинах і рівнем оливи. Краще перевірити авто комплексно, особливо якщо попереду кількасот кілометрів дороги.

Найперше варто звернути увагу на:

помилки двигуна та системи вихлопу;

стан кондиціонера;

рівень і тиск холодоагенту;

акумулятор і напругу бортової мережі;

роботу електронних систем безпеки;

помилки, збережені в блоках керування.

Навіть якщо автомобіль щодня їздить без явних проблем, це не гарантує, що він без підготовки витримає далеку літню подорож. Частина несправностей довго залишається непомітною, а проявляється саме тоді, коли машина працює під більшим навантаженням.

Тому перед відпусткою або далекою дорогою варто провести хоча б базову комп’ютерну діагностику. Це дешевше й простіше, ніж чекати евакуатор на трасі у спеку.