Невидиме стало видимим: китайські вчені створили окуляри для інфрачервоного зору

Людське око — досить обмежений інструмент: воно вловлює лише вузьку смужку електромагнітного спектра, приблизно від 400 до 750 нм, і все, що за її межами, для нас просто не існує. Науковці з Пекінського технологічного інституту вирішили розширити цей діапазон буквально — і створили прототип окулярів, які дозволяють бачити інфрачервоне випромінювання без жодної камери чи екрана перед очима.

Фокус у тому, що перетворення відбувається прямо в лінзі. Дослідники нанесли на неї квантові точки на основі теллуриду ртуті — матеріалу, здатного вловлювати інфрачервоні фотони. Отриману інформацію крапки передають розташованому поруч OLED-шару, який тут-таки домальовує невидиме випромінювання поверх звичного поля зору. Причому колірне кодування несе сенс: слабше й довгохвильовіше випромінювання лінза показує червоним, а сильніше додає голубуватого відтінку — тобто інтенсивність джерела тепла зчитується з кольору на льоту.

Важить прототип усього 23 грами, і під час випробувань система справді змогла накласти інфрачервону картинку на звичайне зображення навколишнього світу в реальному часі. Утім, до готового гаджета йому ще далеко: дисплей закриває лише одне око, а сама конструкція виглядає радше як лабораторний стенд, ніж як щось, що можна носити щодня.

Перспективи в розробки при цьому цілком практичні: доповнена реальність, орієнтування в умовах поганої видимості — дим, туман, темрява, — протезування зору та системи розпізнавання речовин за їхнім інфрачервоним «підписом». Останнє звучить особливо цікаво: різні матеріали по-різному випромінюють і поглинають у ІЧ-діапазоні, тож у теорії такі окуляри можна навчити впізнавати не лише тепло, а й конкретні хімічні сполуки.