Характеристики vivo X300 підтверджені бенчмарком

На сайті Geekbench з’явилися результати тестування флагманського смартфона vivo X300, що готується до випуску. Публікація підтвердила ключові апаратні характеристики майбутньої новинки, а також дозволила заочно оцінити рівень продуктивності, не чекаючи перших оглядів.

Згідно з джерелом, новинка буде побудована на базі 3-нм мобільного процесора MediaTek Dimensity 9500 з «вбудованим» Mali G1 Ultra MC12. У складі чіпа — одне «велике» ядро Travis з тактовою частотою 4,21 ГГц, три продуктивних Alto (3,5 ГГц) і чотири Gelas (2,7 ГГц).

У конфігурації з 16 ГБ оперативної пам’яті смартфон, що працює під управлінням прошивки на базі Android 16, набрав 2352 бали в однопотоковій дисципліні і 7129 балів при навантаженні на всі ядра CPU. Прем’єра серії смартфонів vivo X300 очікується в четвертому кварталі 2025 року. Інші характеристики та можлива ціна новинки поки невідомі.