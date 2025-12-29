У Windows 11 знайшли прихований драйвер, що прискорює роботу SSD на 85%

У операційній системі Windows 11 виявлено новий вбудований драйвер для NVMe-накопичувачів, здатний суттєво підвищити швидкодію комп’ютера. Як повідомляє видання Club386, це програмне забезпечення спочатку розроблялося Microsoft для серверної ОС Windows Server 2025, але воно присутнє і в споживчих версіях системи, хоча за замовчуванням деактивоване.

Ентузіасти, які вже встигли увімкнути цю функцію, діляться вражаючими результатами тестів. Користувач соцмережі X під ніком PurePlayerPC відзначив помітне прискорення роботи свого накопичувача. Ще конкретніші дані навів відвідувач Reddit Cheetah2kkk: за його словами, після активації нового драйвера швидкість запису даних на SSD зросла на рекордні 85%.

Проте експерти закликають до обережності. Оскільки для увімкнення опції потрібне редагування системного реєстру, це пов’язано з серйозними ризиками.

Деякі користувачі вже стикалися з проблемою втрати доступу до файлових систем, яку вдавалося вирішити лише після відкату налаштувань. Тому експериментувати з драйвером рекомендується лише досвідченим юзерам.