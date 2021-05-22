2 додатки-шкідники, які найбільше витрачають інтернет і заряд смартфона

Сьогодні розповімо про два додатки, які зустрічаються практично на кожному Android і від яких потрібно терміново позбутися!





1. Кaraoke

Ви хоча б раз користувалися цим додатком? Відповідь скоріше буде негативною. А багато хто навіть і не підозрює, що такий додаток є в їх телефоні!

Причому він досить сильно витрачає батарею і мобільний інтернет нишком, працюючи у фоновому режимі. Навіщо терпіти додаток, які зовсім вам не потрібен?

Як же можна відключити karaoke?

Ця програма вбудована, тому видалити її не так то просто. Але способи є завжди! ADB App Control – єдина програма, яка допоможе вам це зробити. Однак є у неї і один недолік, вона доступна тільки для найбільш нових смартфонів. Якщо у вас старенька техніка, радимо придивитися до покупки нового гаджета, щоб не бути в відстаючим.

2. WAPI certificatе

У вас точно є такий додаток, якщо ваш мобільник виготовлений в Китаї. А звідти надходять, як правило, 80% всіх смартфонів. WAPI certificatе корисний для китайців, але зовсім не актуальний для нас. Це аналог WIFI, там глобальна мережа заборонена і користуються тільки аналоговими програмами. Поступаючи в іншу країну цей додаток витрачатиме непристойно багато нашого мобільного трафіку і нещадно жере батарею.

Як перевірити наявність його на пристрої?

Зайдіть за наступним алгоритмом: Налаштування »-> Програми -> Всі програми -> Показати всі додатки

Там ви зможете знайти WAPI certificatе, якщо ви його виявили, вимкніть його доступ до користування мобільним інтернетом!