Складено рейтинг кращих прихованих камер для смартфонів

Смартфон – це ідеальний засіб для прихованої зйомки. Але стандартний додаток «Камера» даному процесу абсолютно не сприяє.





Спеціально для прихованої фотозйомки призначені окремі додатки, про які ми поговоримо в цій статті. AppStore і Google Play ставляться досить строго до поширення подібних програм і часто видаляють їх зі своїх магазинів. У даній статті мова піде про продукти для Android, оскільки їх встановлення можливе не тільки через Play Маркет, але і зі сторонніх джерел.

Більшість власників смартфонів використовують для фотозйомки стандартний додаток «Камера». Однак якщо людині буде потрібно зробити процес зйомки непомітним, то доведеться встановлювати щось інше. Як не дивно, камера шпигун – це не найбільш рідкісне явище. Подібні утиліти здатні знімати не тільки без звуку спуску затвора, але ще й не виводячи на екран картинку. Нижче ми познайомимося з кращими програмами такого роду.

Запис відео з вимкненим екраном

Це максимально проста утиліта для прихованого відеозапису з вимкненим екраном. Додаток радує невеликим об’ємом, що робить можливим його використання на старих девайсах, а також мінімалістичним інтерфейсом, який буде зрозумілий навіть тим, хто не дуже добре розбирається в сучасній техніці.

Є тут можливість вибрати камеру для ведення запису, може бути задіяна задня або фронтальна. Додаток дозволяє встановити якість відеозапису, тривалість роликів (можуть бути не обмежені), а ще тут доступний автоматичний запис у встановлений час. Це дозволяє використовувати смартфон в якості камери спостереження.

Програма має російськомовний інтерфейс і дозволяє записувати відео як у внутрішню пам’ять, так і на зовнішні накопичувачі.

переваги:

Простота налаштування.

Російськомовний інтерфейс.

Працює на слабких смартфонах.

Можна зберігати відео на карту пам’яті.

Є запис у встановлений час.

Можна робити необмежені за часом ролики.

недоліки:

Відсутні.

Оцінка: 10/10

ПРОСТИЙ ВІДЕОМАГНІТОФОН – ФОНОВИЙ ВІДЕОМАГНІТОФОН

Ще один зручний додаток для прихованого відеозапису, який радує великою кількістю налаштувань, зручний інтерфейс, але дратує нав’язливою рекламою. Її, втім, можна відключити за гроші, порекомендувавши додаток друзям або можна просто ігнорувати.

Ця утиліта вміє працювати з основною і фронтальною камерою, дозволяє записувати відео або непомітно робити фото. Програма радує можливістю налаштувати якість запису, роботу HDR, спалахи, мікрофона, бітрейт, тривалість відеороликів (від 2 до 30 хвилин). Є тут автоматичне вимикання – якщо розмір відео досягне 3 Гб, то запис зупиниться, щоб вже відзнятий матеріал не був випадково пошкоджений.

Приємною особливістю є підтримка цим додатком запису в хмарні сховища (Dropbox і Google Диск). При цьому можна включити очищення локального сховища – потрапивши в хмару, ролик піде з пам’яті смартфона. Передбачені тут встановлення розкладу роботи – можна використовувати гаджет для відеоспостереження. Є і автоматичний запис, якщо в поле огляду камери потрапить особа.

Радує в додатку кілька способів почати запис – окрема кнопка для швидкого запису, після натискання кілька разів на управління гучністю або кнопку живлення, струшуванням смартфона. Є тут і запуск відеозапису безпосередньо з програми, при цьому можна налаштувати його так, щоб відразу після цього екран ставав чорним. В цьому випадку зацікавлені особи навіть при погляді на екрані не зможуть зрозуміти про те, що ведеться відеозапис. Вихід з цього режиму здійснюється подвійним тапом по дисплею.

переваги:

Російськомовний інтерфейс.

Простота використання.

Безліч налаштувань відеозапису.

Робота з фронтальною і основною камерою.

Кілька способів включення камери.

Налаштування роботи за розкладом.

Підтримка хмарних сховищ.

Циклічний запис.

Можна включити пароль для доступу до додатку.

Є вбудований відеоредактор.

недоліки:

Досить нав’язлива реклама.

Максимальна тривалість відеороликів – 30 хвилин.

Оцінка: 9/10

ФОНОВИЙ ВІДЕОМАГНІТОФОН

Фоновий відеомагнітофон – це досить проста утиліта, здатна записувати відео в прихованому режимі. Додаток не виводить картинку на екран, відключає звуки затвора і не задіює спалах.

Утиліту можна запускати через ярлик на робочому столі або віджет. У другому випадку запис починається автоматично, по одному кліку. Це дуже зручно, якщо вам потрібно швидко і непомітно включити камеру. Наприклад, якщо ви потрапили в екстремальні умови.

У фонового відеомагнітофона досить широкий функціонал і непогана якість записів. Додаток підтримує зйомку в форматі Full HD (якщо це дозволяє пристрій), але для економії пам’яті даний параметр можна змінити.

переваги:

Підтримує Full HD зйомку.

Є віджет для швидкої зйомки.

Приховує вікно попереднього перегляду, відключає звук затвора.

Немає обмежень по тривалості відео.

Підтримка запису на SD-карту.

недоліки:

У деяких користувачів запис відео може перериватися.

Є проблеми з продуктивністю.

Оцінка: 8/10

SPY CAMERA OS

Ця шпигунська камера з нашої підбірки призначена тільки для пристроїв на базі операційної системи Android. Додаток є дуже популярним – його завантажили вже півтора мільйона чоловік. Практично всі користувачі без винятку відзначають продуманий інтерфейс, який не дозволить іншій людині зрозуміти, що власник смартфона займається зйомкою.

Найпростіше працювати зі Spy Camera OS в фоновому режимі. Програма дозволяє запускати будь-які інші програми – наприклад, браузер або який-небудь офісний пакет. При цьому ви завжди будете бачити, що саме потрапляє в кадр – картинка з об’єктива відображається в нижній частині екрана. Цікаво, що в фоновому режимі можна не тільки фотографувати, але і знімати відео. Новачки нерідко дивуються з того, що потужностей процесора якимось чином вистачає на обробку відразу двох таких ресурсномістких завдань.

Додаток може працювати навіть якщо ви зовсім вимкнетеь екран. Не можна не відзначити і наявність віджета – він ще сильніше спрощує початок зйомки. Всі фотографії можуть зберігатися як у внутрішню пам’ять, так і на картку microSD. Результат вас неодмінно порадує, так як програма не погіршує якість знімків. Якщо ваш смартфон здатний на відеозйомку з високою роздільною здатністю, то і Spy Camera OS забезпечить вам таку ж якість.

переваги:

Російськомовна локалізація.

Відмінна якість знімків і відеороликів.

Можливість використання в фоновому режимі.

Наявність автоматичної зйомки.

Наявність віджета.

Можливість автоматичної відправки результату на електронну пошту.

Розповсюджується безкоштовно.

недоліки:

Максимальна тривалість відеоролика – не більше півгодини.

Проблеми з відеозйомкою на деяких пристроях.

Оцінка: 7/10

MOBILE HIDDEN CAMERA R2

Цей додаток цікавий хоча б тим, що навіть його іконка є замаскованою під звичайний текстовий редактор. Якщо його запустити, то почнеться зйомка тої людини, яка користується вашим смартфоном. Залежно від наявності ресурсів, відео пишеться з роздільною здатністю 1080p або 720p. Цікаво, що програми немає в списку запущених додатків, в зв’язку з чим людина, яка користується вашим апаратом не зможе перервати зйомку. Так що там говорити, вона навіть не зрозуміє, що така зйомка зараз відбувається!

Якщо відео вам не потрібно, то розробники готові запропонувати періодичну фотозйомку. Інтервал створення знімків вибирається користувачем самостійно. Даний спосіб стеження навіть зручніше, так як він витрачає меншу кількість електроенергії і практично не нагріває процесор.

Зйомка може здійснюватися навіть на заблокованому пристрої або при недіючому екрані. Якщо людина здогадається і зайде в Mobile Hidden Camera R2, то видалити створені файли вона не зможе – здійснення цього процесу почнеться тільки після введення пароля. Цікаво, що тут присутній навіть навчальний режим, в якому програма дозволяє освоїтися з її управлінням.

переваги:

Справжня суперневидимість.

Додаток замасковано під «Блокнот».

Відеоролики розбиваються на окремі фрагменти.

Можливість інтервальної фотозйомки.

Робота навіть при недіючому екрані.

Неможливість видалення файлів без введення пароля.

недоліки:

Потрібен досить потужний смартфон.

За доступ до більшості функцій доведеться заплатити.

Оцінка: 8/10

QUICK VIDEO RECORDER

Quick Video Recorder – це ще одна утиліта, яка допомагає здійснювати відеозйомку в фоновому режимі. Додаток вимикає екран (приховуючи вікно попереднього перегляду) і відключає звуки затвора. За бажанням Quick Video Recorder можна налаштувати і для автоматичного запису відео. Тоді вам потрібно всього лише встановити таймер. Додаток сам почне знімати в потрібний момент.

Додаток підтримує російську мову, тому проблем з його налаштуванням точно не виникне. В цілому у Quick Video Recorder не найбільш широкий функціонал, але утиліта справляється зі своїм головним завданням – прихованою зйомкою.

переваги:

Додаток повністю русифікований.

Розповсюджується безкоштовно.

Підтримує Full HD зйомку.

недоліки:

Не найвища якість зйомки.

Налаштування можуть періодично скидатися.

Запис може обриватися на середині, якщо файл досягне ліміту (залежить від особливостей пристрою).

Оцінка: 7/10

NINJACAM

Цю програму не можна назвати повністю прихованою камерою, так як запускається вона тільки з програми, зате воно вміє працювати фоном, поки користувач використовує смартфон для інших цілей. Наприклад, ви зможете робити вигляд, що читаєте новини або гортає стрічку, а NINJACAM в цей час буде вести приховану зйомку.

Серед можливостей – запис відео в приховану папку, встановлення пін-коду для входу в утиліту, таймер відеозапису, серійна зйомка фото, запис на фронтальну і основну камеру одночасно (за умови, що смартфон має підтримку цієї опції).

Програма має прості налаштування, дозволяє вибрати якість запису, тривалість (від 3 до 60 хвилин), а преміум версія дозволить і зовсім робити безперервні відеоролики. Крім того, тут є можливість задіяти під час роботи спалах, активувати автофокус, оптимізувати розмір роликів. Зберігатися файли можуть на внутрішню або зовнішню пам’ять.

переваги:

Просте управління.

Зрозумілий інтерфейс.

Можливість зберігати отримані ролики в приховану папку.

Можна встановити пін-код для доступу до додатка.

Працює в фоні при використанні інших програм.

недоліки:

Необмежені ролики тільки в платній версії.

Не можна запускати при вимкненому екрані.

Оцінка: 7/10

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ

Останнім часом в Play Market з’явилося кілька цікавих утиліт, які відмінно справляються із завданням по прихованій відео- або фотозйомці. Якщо вам не потрібен дуже широкий функціонал, то хороший варіант – Запис відео з вимкненим екраном. Для тих, кому потрібно багато функцій і не бентежить реклама, відмінним вибором стане Простий відеомагнітофон. Добрими варіантами також є Quick Video Recorder або Фоновий відеомагнітофон. Якщо ж з ними виникнуть проблеми, то сміливо встановлюйте решту програм зі списку: Mobile Hidden Camera R2, Spy Camera OS. Вони недоступні в Play Маркет, але активно підтримуються розробниками і можуть бути завантажені з офіційних сайтів виробників.