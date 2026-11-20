Компанія Microsoft представила нову систему безпеки Windows Baseline Protection, яка може несподівано допомогти розробникам антипіратського захисту Denuvo. Технологія дозволить програмам перевіряти стан захисних механізмів Windows 11 і за необхідності відмовлятися від запуску на комп’ютерах, які не відповідають встановленим вимогам.

Нововведення анонсували 17 листопада під час конференції Microsoft Ignite 2026. Хоча його основне призначення полягає у підвищенні безпеки операційної системи, технологія потенційно може стати серйозною перешкодою для поширених методів обходу захисту комп’ютерних ігор.

Як працюватиме новий захист Windows 11

Windows Baseline Protection об’єднує вісім уже наявних механізмів безпеки в єдину систему перевірки. Серед них — Secure Boot, захист на основі віртуалізації (VBS), цілісність пам’яті, перевірка цифрових підписів драйверів та блокування вразливих драйверів.

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Замість окремої перевірки кожного параметра розробники програм зможуть отримувати від Windows єдиний результат, який показуватиме, чи відповідає комп’ютер усім вимогам безпеки. Якщо хоча б один необхідний механізм вимкнено, система повідомить про невідповідність.

Важливо, що Microsoft не планує автоматично блокувати всі програми на таких пристроях. Остаточне рішення залишатиметься за розробниками програмного забезпечення, які зможуть самостійно визначати умови його запуску.

Чому це може стати проблемою для піратських ігор

Останнім часом одним із популярних способів обходу Denuvo стало використання спеціального гіпервізора. Цей метод дозволяє втручатися в роботу захисту, проте зазвичай потребує вимкнення окремих механізмів безпеки Windows.

Якщо Denuvo почне використовувати Windows Baseline Protection, захищені ігри потенційно зможуть виявляти такі конфігурації та відмовлятися від запуску.

У жовтні розробники Denuvo вже спробували протидіяти обходу через гіпервізор. Оновлена версія захисту, використана у Star Wars: Galactic Racer, спочатку виявилася стійкою до звичного методу. Проте наприкінці місяця з’явився вдосконалений спосіб обходу, а в листопаді повідомлялося і про повноцінний злам гри.

Наразі Denuvo офіційно не оголошувала про наміри використовувати нову технологію Microsoft. Водночас Windows Baseline Protection вже тестують партнери компанії, зокрема команда ігрової платформи Battle.net.

Повноцінний запуск Windows Baseline Protection запланований на 2027 рік. Зараз функція доступна для попереднього тестування учасникам програми Windows Insider.