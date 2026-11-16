Електромобіль Yangwang U9 Xtreme розігнався до 503 км/год і перевершив Bugatti

Китайська компанія BYD встановила новий рекорд швидкості серед серійних автомобілів. Її електричний гіперкар Yangwang U9 Xtreme розігнався до 503,17 км/год, перевищивши знаменитий результат Bugatti Chiron Super Sport 300+, який у 2019 році досяг 490,48 км/год. Досягнення китайського виробника офіційно визнали Міжнародна автомобільна федерація FIA та Книга рекордів Гіннеса. Водночас рекорд зафіксували під час заїзду в одному напрямку, тому безпосередньо порівнювати його з результатами двосторонніх випробувань некоректно.

Історичний заїзд відбувся 1 листопада 2026 року на перекритій ділянці автомагістралі E11 в Абу-Дабі. За кермом автомобіля перебував німецький автогонщик Марк Бассенг. Для випробування організатори виділили десятикілометрову ділянку дороги, з яких сім кілометрів припадали на пряму. Перші спроби завершилися на позначці близько 490 км/год, а рекорд вдалося встановити лише з четвертого заїзду після коригування налаштувань підвіски, аеродинаміки та тиску в шинах.

Понад 3000 кінських сил і чотири електродвигуни

Yangwang U9 Xtreme обладнаний чотирма незалежними електромоторами із сумарною потужністю 3019 к. с. Кожен двигун здатний розвивати до 30 000 обертів за хвилину. Енергопостачання забезпечує 1200-вольтова електрична архітектура та спеціальна версія літій-залізо-фосфатного акумулятора Blade. Для порівняння, звичайний Yangwang U9 має 1287 к. с. і використовує 800-вольтову систему.

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Особливістю батареї стала здатність витримувати надзвичайно високі навантаження з показником розряду 30C. Теоретично це відповідає можливості віддати всю накопичену енергію за дві хвилини, хоча реальна тривалість роботи на максимальній потужності залежить від багатьох чинників. Автомобіль також отримав активну підвіску DiSus-X і систему розподілу крутного моменту, яка коригує роботу окремих коліс понад 100 разів на секунду.

Китайський електромобіль встановив ще один рекорд

Окрім максимальної швидкості, Yangwang U9 Xtreme продемонстрував результат 6 хвилин 59,157 секунди на знаменитій трасі Нюрбургринг Нордшляйфе. За заявою BYD, це рекорд кола серед серійних електромобілів. Виробник стверджує, що обидва досягнення були встановлені автомобілями однакової технічної специфікації.

Випуск Yangwang U9 Xtreme обмежать лише 30 екземплярами. Попри невеликий тираж, модель відповідає вимогам відповідної рекордної категорії Гіннеса. Досягнення BYD демонструють не лише можливості сучасних електромобілів, а й перспективи розвитку акумуляторних технологій, систем охолодження та керування електроприводом, які згодом можуть використовуватися у доступніших автомобілях.