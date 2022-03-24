Хто і навіщо стежить за історією пошуку українців в інтернеті

Навіть якщо у вас немає ворогів, які могли б хоча б теоретично за вами стежити, ваша історія пошуку в інтернеті та переглядів є досить цінним товаром. Розберемося, хто і навіщо слідкує за історією пошуку українців у мережі.





1. Інтернет-провайдери

Вони можуть бачити всю вашу мережну активність, оскільки ваші пристрої надсилають DNS-запити на їхні сервери.

Що може побачити провайдер?

Ваше поточне розташування,

використовувані вами пристрої

контент, який ви дивитеся;

сайти , які відвідуєте, і як довго ви там перебуваєте;

що ви завантажуєте з мережі;

що саме робите на сайтах, які використовують протокол HTTP .

Інтернет-провайдери збирають інформацію про користувачів з різних причин залежно від країн, наприклад:

для блокування доступу до певних ресурсів, заборонених у країні;

для обмеження пропускної спроможності (зниження швидкості з’єднання) за доступу до певних сторінок або сервісів;

для продажу даних маркетинговим компаніям – ваша активність в інтернеті може використовуватися для прогнозування вашої поведінки в мережі та для персоналізації реклами.

2. Хакери

Хакери можуть отримати доступ до історії вашого браузера різними способами. Як вони можуть використовувати ваші дані?

Шантаж .

Шахрайство з банківськими рахунками та картами.

Створення копії вашого профілю у соцмережах для шахрайства.

Продаж даних на чорному ринку.

3. Пошукові системи

Пошукова система – це те, чим користуються практично всі, і їй не важко збирати про вас дані. Наприклад, Google : всі сервіси компанії прив’язані до вашого облікового запису і ваші дані так чи інакше потрапляють до рекламодавців. Мабуть, ніхто не знає вас краще за пошукову систему.

4. Сайти та додатки

При вході на сайт часто з’являється спливаюче вікно з проханням дозволити використання файлів cookie . Звичайно, це корисно – сайт завантажується швидше наступного разу. Але це основний спосіб для стеження за вами з боку сайту – він потрібен, щоб показувати рекламу, що таргетує.

Програми , з іншого боку, вимагають дозволу при першому завантаженні або при використанні певних функцій. Наприклад, для додатків знайомств та сервісів таксі потрібен GPS. Майже всі програми вимагають дозволу на зберігання даних.

Але якщо, наприклад, «читалка» для смартфона запитує дозвіл на використання камери або списку контактів, остерігайтеся її і не надавайте доступ до цих даних.

Повної анонімності в мережі досягти неможливо, але для деяких дій можна, наприклад, підключити VPN.

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