Як змусити працювати швидше смартфон Xiaomi і чи можливо це взагалі

Бажання змусити смартфон працювати швидше входить в трійку найбільш частих запитів поряд з підвищенням автономності та оновленням MIUI. А мій критичний спосіб мислення раз у раз змушує мене засумніватися в звичних речах, особливо якщо справа стосується налаштування смартфонів Xiaomi, чому я присвятив не один рік.





У минулі вихідні я спілкувався з одним із читачів, який задав цікаве питання, цитую:

«А чи є сенс використовувати продуктивний режим і чи не буде смартфон швидше розряджатися?».

Я попросив у свого співрозмовника трохи часу для тестів і докладного вивчення питання, а після написав цю статтю, яка є моєю вичерпною відповіддю. І для початку введу в курс справи тих, хто в перший раз чує про якісь там режими.

Якщо встановити на свій смартфон додаток «Activity Launcher» (потрібен для активації прихованих функцій системи Android і оболонки MIUI), а після ввести в пошуковий рядок PowerModeSettings, то перед вами з’явиться один єдиний рядок, натиснувши на який ви потрапите в меню вибору режимів живлення смартфона.

На вибір користувача дано два варіанти «Продуктивний» і «Збалансований»

Я вибрав збалансований режим, в якому за задумом потужність рівномірно розподіляється між усіма активними процесами в телефоні і запустив тест продуктивності. Ось отримані результати:

А ось результати продуктивного режиму, який повинен спрямовувати всі сили смартфона на виконання завдання, що знаходиться на екрані (в моєму випадку це Geekbench 5).

Як ви бачите різниця в результатах практично відсутня і списується на погрішність, а значить смартфон не буде розряджатися і працювати швидше, тому що нічого не змінюється. Але не поспішайте закривати статтю, адже я пішов трохи далі.

Якщо повернутися в «Activity Launcher» -> написати в пошуку UsageSummaryActivity -> зайти в знайдений розділ -> «Живлення і продуктивність», ви побачите пункт «Адаптивний режим», опис принципів роботи якого не вимагає пояснень.

Я активував його і користувався смартфоном в звичайному режимі (120 Гц, без Wi-Fi, яскравість близько 50%) при якому за час розряду з 100 до 30 відсотків я зазвичай отримую 8-9 годин роботи екрану. Однак при включенні адаптивного режиму я отримав наступні результати:

Така низька автономність стала наслідком того, що на відміну від «Продуктивного режиму», який є частиною Android і не робить ніякого впливу на MIUI, адаптивний режим дійсно намагається закривати деякі системні служби, а після їх примусового завершення, вони відкриваються знову і знову.

З усього вищесказаного робимо висновок про те, що смартфон Xiaomi не працюватиме швидше якщо вибрати «Продуктивність», але відключення адаптивного режиму дійсно має позитивний вплив на автономність.