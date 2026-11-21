Швейцарська компанія E-Outdoor представила Snomo, електричні лижі, які дозволяють досліджувати засніжені території без досвіду катання й зайвих зусиль. Розраховані вони насамперед на відпочивальників на зимових курортах, а також на готелі й організаторів екскурсій.

Під кожною лижею розташований невеликий гусеничний механізм, схожий на привід снігохода. Він вмикається з кожним кроком і штовхає людину вперед. Рівень допомоги регулюється бездротовим пультом на ручці однієї з лижних палиць, тож упоратися з такими лижами зможе навіть новачок.

Одного заряду акумуляторів вистачає приблизно на три години залежно від вибраної потужності. Самі лижі коротші й ширші за звичайні бігові, що має полегшити керування. Електромотори вбудовані безпосередньо в конструкцію й, за словами розробників, працюють майже безшумно. Пара важить близько 12 кг.

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Варто врахувати, що Snomo створені для прогулянок відносно рівною місцевістю, а не для швидкісних спусків чи гірськолижних трас. Перші комплекти мають отримати готелі й туристичні оператори вже цієї зими. Ціну компанія не називає, а про продаж приватним покупцям поки не йдеться. Подібні прогулянки могли б зацікавити й карпатські курорти, але про постачання в Україну інформації немає.