Китайські інженери з лабораторії Donghu провели випробування маглев-системи нового покоління, яка розігнала тестовий вагон до 800 км/год усього за п’ять секунд. Апарат важив трохи більше тонни, а під час розгону виникало перевантаження близько 3g, порівнянне з тим, що відчувають астронавти під час старту ракети.

Утримати вагон, що левітує над колією, за такого прискорення було непросто. Допустима похибка в конструкції рейок не могла перевищувати навіть пів міліметра. Випробування завершилося успішно, і розробка наближається до комерційної версії.

Проте пасажирів такий маглев не возитиме. Подорож із подібним перевантаженням була б небезпечною для людини, а самі інженери визнають, що величезні потреби в енергії, вартість інфраструктури та міркування безпеки виключають цивільні перевезення в такому форматі.

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Технологію створюють для зовсім інших завдань. Китай хоче використовувати магнітні установки для розгону дронів, військових літаків і космічних ракет. Якщо розігнати апарат на землі до 800 км/год ще до запуску двигунів, можна заощадити величезну кількість пального, потрібного для злету. Схожий принцип уже застосовують електромагнітні катапульти на сучасних авіаносцях, зокрема на китайському «Фуцзянь», але тут ідеться про значно вищі швидкості. Для військової та космічної галузі такі системи можуть стати справжнім проривом, хоча до їхнього практичного застосування ще доведеться пройти чимало випробувань.