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Intel Core Ultra 9 285K протестували в сучасних іграх

GSMinfo25.10.2024
Intel Core Ultra 9 285K

Можливості чипа перевірив автор YouTube-каналу ETA PRIME на ПК із відеокартою GeForce RTX 4070 Ti SUPER.

Результати в іграх:

  • Black Myth: Wukong у роздільній здатності 2K, високі налаштування – 68 кадрів за секунду.
  • Starfield у роздільній здатності 2K, ультраналаштування – 100 кадрів за секунду.
  • Red Dead Redemption 2 з роздільною здатністю 2K, ультраналаштування – 140 кадрів за секунду.
  • Cyberpunk 2077 з роздільною здатністю 2K, ультраналаштування – 80 кадрів на секунду.
  • God of War Ragnarok з роздільною здатністю 2K, ультраналаштування – 150 кадрів за секунду.

Результати в бенчмарках:

  • Cinebench R23 – 43 021 бал.
  • Geekbench 6.3 – 3297 і 21 707 балів в одноядерному і багатоядерному тестах.
  • 3DMark Time Spy – 23 789 балів.

Рівень TDP у середньому – 109 Вт, на піку – 301 Вт. Температура в середньому – 62 °C, на піку – 93 °C.

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GSMinfo25.10.2024
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