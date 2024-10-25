Hardnews
Intel Core Ultra 9 285K протестували в сучасних іграх
Можливості чипа перевірив автор YouTube-каналу ETA PRIME на ПК із відеокартою GeForce RTX 4070 Ti SUPER.
Результати в іграх:
- Black Myth: Wukong у роздільній здатності 2K, високі налаштування – 68 кадрів за секунду.
- Starfield у роздільній здатності 2K, ультраналаштування – 100 кадрів за секунду.
- Red Dead Redemption 2 з роздільною здатністю 2K, ультраналаштування – 140 кадрів за секунду.
- Cyberpunk 2077 з роздільною здатністю 2K, ультраналаштування – 80 кадрів на секунду.
- God of War Ragnarok з роздільною здатністю 2K, ультраналаштування – 150 кадрів за секунду.
Результати в бенчмарках:
- Cinebench R23 – 43 021 бал.
- Geekbench 6.3 – 3297 і 21 707 балів в одноядерному і багатоядерному тестах.
- 3DMark Time Spy – 23 789 балів.
Рівень TDP у середньому – 109 Вт, на піку – 301 Вт. Температура в середньому – 62 °C, на піку – 93 °C.
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