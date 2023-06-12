Apple готується до анонсу дешевої версії Vision Pro

У компанії Apple вже почалася активна фаза розробки нової MR-гарнітури, яка буде дешевшою за представлений недавно пристрій Vision Pro. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Новий пристрій отримає назву Vision або Vision One. За даними Bloomberg, Apple створює його, щоб привернути більше уваги до своєї нової екосистеми, пов’язаної з доповненою реальністю.

Видання пише, що досягти зниження вартості нової гарнітури буде складно, оскільки собівартість навіть дорогий Vision Pro близька до роздрібної ціни пристрою. Bloomberg припускає, що задля зниження ціни Vision One компанія з Купертіно може використовувати простіші у виготовленні дисплеї, менший набір камер і сенсорів, а також більш старі та дешеві процесори. Звернення до більш простих матеріалів та механізмів корпусу та оголов’я також може стати виходом для Apple.

Водночас, зазначає Bloomberg, є деталі, від яких Apple, швидше за все, вирішить відмовитись в останню чергу. До них відносяться екран EyeSight, що відображає очі користувача, а також фірмова система керування жестами.

Незважаючи на те, що Apple вже працює на MR-гарнітурою нового покоління, на швидкий її реліз розраховувати не варто. У Bloomberg вважають, що це станеться лише наприкінці 2025 року.