Xiaomi вигадала спосіб збільшити пам’ять смартфонів без використання флеш-карт

У нових флагманських смартфонах серії Xiaomi 14 реалізовано технологію UltraSpace, яка додає пристроям додаткову пам’ять у сховище. Про це повідомляє портал Gizmochina .

Так, у смартфонах Xiaomi 14 і 14 Pro у конфігурації на 256 ГБ пам’яті користувачам буде доступно 264 ГБ, а у версії на 512 ГБ ще більше – 528 ГБ. При цьому скільки додаткової пам’яті з’явиться Xiaomi 14 у версії на 1 ТБ, не уточнюється.

Такий вид розширення можливий завдяки використанню зарезервованої пам’яті для функцій Over-Provisioning, яка використовується для підвищення швидкості роботи пристрою. Для цього в чіпі смартфона резервується 10 ГБ, у зв’язку з чим реальний обсяг пам’яті такого чіпа при 256 ГБ заявлених становить 266 ГБ. Найімовірніше, під роботу Over-Provisioning у Xiaomi 14 буде зарезервовано лише 2 ГБ.

За заявою Xiaomi, фахівці компанії реалізували UltraSpace із виділенням пам’яті з Over-Provisioning під потреби користувача без шкоди для пристрою. Причому ця технологія працює виключно на смартфонах Xiaomi 14 із фірмовою прошивкою HyperOS. Чи стане доступна функція UltraSpace на старих смартфонах після оновлення з MIUI до HyperOS, не уточнюється.