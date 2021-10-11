Павло Дуров назвав три найбільш недооцінені речі в житті

Засновник забороненого в Україні “ВКонтакте” і популярного месенджера Telegram Павло Дуров, якому виповнилося 37 років, опублікував новий пост на своєму каналі, в якому перерахував найбільш недооцінені і переоцінені речі в житті.





На думку Дурова, недооцінені сон (він підвищує імунітет, креативність і психологічні благополуччя), природа ( “це середовище, в якому ми біологічно повинні відчувати себе добре”) і самотність (вона, за словами Дурова, дає свободу здійснювати духовні та інтелектуальні прориви) .

У той же час, вважає засновник Telegram, переоцінені:

Великі міста. Це джерела забруднення, злочинності і шуму. Добре мати доступ до ресурсів, а жити в стороні, вважає Дуров.

Ресторани. Вони пропонують найповільніший і неефективний спосіб харчування. Домашнє приготування дозволяє дотримуватися здорової дієти і контролювати склад їжі.

Спекотна погода. Сонячна активність не тільки розслабляє, а також може призводити до раку і передчасного старіння. Низькі температури “роблять ясними дух, тіло і розум”.

Мода. Прагнення нескінченно слідувати новим тенденціям – це дорого і не потрібно. Зручний одяг робить життя простіше і звільняє місце для більш важливих речей.

Нерухомість. Купівля житла – це сумнівна інвестиція, яка обмежує. Оренда дає можливості для мобільності і знайомства з новими місцями.

Соціальні мережі. Безперервний потік “сміття” з соцмереж негативно впливає на відчуття щастя і творчі здібності. “Відключення від цих інтернет-сервісів – краще, що можна зробити”, вважає засновник “ВКонтакте”.

Поради від знаменитостей. Відомі люди часто дають поради в областях знань, де вони некомпетентні. У всьому, що важливо в житті, найкраще покладатися на точну науку і думка експертів.

Останні два пункти звучать в певній мірі як іронія, оскільки Павло Дуров створив найбільшу в Росії соціальну мережу, а також є знаменитістю.