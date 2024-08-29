iPhone 16 вже потрапили в магазини: але є нюанс

За даними китайських інсайдерів, перші партії iPhone 16 вже розійшлися по магазинах. У мережі навіть можна зустріти фото коробок, у яких нібито зберігаються смартфони. При цьому Apple попереджає, що за ранню активацію кожного iPhone 16 передбачено штраф $28 тисяч.

Активація можлива з 16 вересня. Ймовірно, цього дня стартують продажі нових iPhone, презентація яких запланована на 9 вересня.

Нагадаємо, що про характеристики iPhone 16 вже все відомо. Візуально це будуть ті самі iPhone, хіба що в молодших моделях змінять розташування камер. Освіжити дизайн новинок також покликані нові забарвлення.