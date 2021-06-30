Перераховано небезпечні для здоров’я гаджети Apple

Apple перерахувала список гаджетів, які теоретично можуть нашкодити здоров’ю користувачів. Відповідний список опублікований на сайті компанії.





У документі підтримки йдеться, що ряд пристроїв Apple має вбудований магніт. Даний компонент може негативно вплинути на роботу вбудованих кардіостимуляторів і дефібриляторів. «Багато побутових пристроїв містять магніти або компоненти і радіоприймачі, що випромінюють електромагнітні поля», – зауважили інженери корпорації.

Крім iPhone до девайсів з вбудованими магнітами відносяться планшети iPad та аксесуари до них – наприклад, знімна клавіатура Smart Keyboard Folio, яка кріпиться до планшета на магнітах. Годинники Apple Watch також мають магніт, який з’єднує їх з зарядкою, що справедливо і по відношенню до бездротових навушників AirPods і Beats.

У список також увійшли смарт-колонки HomePod і всі можливі версії комп’ютерів Mac, а також зовнішній монітор Apple Pro XDR. Перераховані гаджети в Apple рекомендували тримати на відстані мінімум 15 сантиметрів від медичного обладнання. При виникненні додаткових питань в компанії порадили проконсультуватися з лікарем.