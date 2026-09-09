HMD повертає телефони у стилі старих Nokia: новий HMD 106 працює без 4G і 5G

Компанія HMD, яка протягом багатьох років випускала телефони під брендом Nokia, представила новий HMD 106 2G. Модель уже з’явилася на ринку Пакистану й фактично продовжує концепцію старих кнопкових телефонів: невеликий екран, фізична клавіатура, знімний акумулятор і мінімум сучасних функцій.

Пристрій отримав 1,8-дюймовий LCD-дисплей та працює на платформі Unisoc 6533G. Обсяг оперативної пам’яті становить лише 4 МБ, вбудованої — 8 МБ, однак передбачено слот microSD до 32 ГБ. В якості програмної платформи використовується знайома за іншими кнопковими телефонами система S30+.

Смартфон HMD 106 точно не замінить

Набір характеристик тут навмисно мінімальний:

акумулятор на 1000 мА·год;

підтримка двох SIM-карт;

Bluetooth 4.2;

FM-радіо;

3,5-мм роз’єм для навушників;

MicroUSB для заряджання;

захист корпусу IP52;

класична гра Snake.

Захист IP52 означає, що телефон витримує обмежене потрапляння пилу та бризок, але занурювати його у воду не можна.

Найбільш незвична характеристика для пристрою 2026 року — підтримка виключно мереж 2G. Ні 3G, ні LTE, ні тим більше 5G у HMD 106 немає. Тому модель розрахована насамперед на дзвінки та SMS, а не на повноцінний доступ до інтернету.

Повернення до старої формули Nokia

Дизайном HMD 106 помітно нагадує старі Nokia та попередній Nokia 106. Це не випадковий збіг: HMD продовжує працювати в сегменті недорогих feature phone, але поступово переводить такі моделі під власний бренд.

Для порівняння, Nokia 106 2023 року також мала 1,8-дюймовий екран, 1000-мА·год батарею та систему S30+, а виробник заявляв для неї до 22 днів роботи в режимі очікування.

HMD 106 2G пропонуватиметься у трьох кольорах. Вартість новинки виробник поки не оголосив. З огляду на характеристики, пристрій очевидно розрахований на нижній ціновий сегмент — як резервний телефон або модель для тих, кому потрібні лише базові засоби зв’язку.