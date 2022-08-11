LG представила телевізор з екраном, що вібрує

Компанія LG Display показала робочу модель телевізора OLED.EX на виставці K-Display 2022. Ця модель має незвичайний дисплей, який може вібрувати.





У телевізора немає динаміків. У дисплеї новинки вбудований збудник на тонких плівках, який змушує екран вібрувати з такою частотою, щоб чути звук. Ця технологія дістала назву Cinematic Sound OLED. Компанія заявляє, що 5.1-канальна звукова система забезпечує кінематографічний рівень занурення.

Сам телевізор OLED.EX величезний. Він має OLED-дисплей діагоналлю 97-дюймів. Повідомляється, що екран пристрою став на 30% яскравішим за попередні моделі. Про інші технічні характеристики у компанії, на жаль, не розповіли.

Вартість OLED.EX з екраном, що вібрує, невідома. Для порівняння, такий же 97-дюймовий телевізор LG коштуватиме 25 000 доларів. Відповідно, за інноваційну технологію доведеться доплатити. У LG мають намір випустити 42 та 47-дюймові версії OLED.EX.