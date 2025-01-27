Hardnews

Повноцінний стилус для Samsung Galaxy S25 Ultra продаватимуть окремо

GSMinfo27.01.2025
Samsung Galaxy S25 Ultra

Просунутий стилус S Pen для актуального флагмана Samsung Galaxy S25 Ultra з підтримкою Bluetooth і всіма функціями, які були в стилуса для Galaxy S24 Ultra, продаватиметься окремо.

Щодо комплектного стилуса, то він позбавлений Bluetooth. Також немає підтримки жестів Air Action. А ще його не можна використовувати для віддаленого запуску затвора камери. У Samsung пояснили, що всі ці функції майже ніхто не використовував, тому розробники вирішили від них відмовитися. Однак для тих, кому вони важливі, південнокорейський техногігант запропонує просунутий стилус за додаткову плату.

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Поки що в продаж Bluetooth-стилус для Galaxy S25 Ultra не надійшов.

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GSMinfo27.01.2025
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