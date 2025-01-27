Повноцінний стилус для Samsung Galaxy S25 Ultra продаватимуть окремо

Просунутий стилус S Pen для актуального флагмана Samsung Galaxy S25 Ultra з підтримкою Bluetooth і всіма функціями, які були в стилуса для Galaxy S24 Ultra, продаватиметься окремо.

Щодо комплектного стилуса, то він позбавлений Bluetooth. Також немає підтримки жестів Air Action. А ще його не можна використовувати для віддаленого запуску затвора камери. У Samsung пояснили, що всі ці функції майже ніхто не використовував, тому розробники вирішили від них відмовитися. Однак для тих, кому вони важливі, південнокорейський техногігант запропонує просунутий стилус за додаткову плату.

Поки що в продаж Bluetooth-стилус для Galaxy S25 Ultra не надійшов.