Розкішний седан Yangwang Altior від BYD вперше показали наживо. Прем’єра відбулася на автосалоні в Гуанчжоу, і китайський виробник не приховує своїх амбіцій. Новинка має скласти конкуренцію Rolls-Royce Ghost та іншим автомобілям такого ж цінового рівня від відомих європейських брендів.

Ціна відповідна. Yangwang Altior коштує 2 080 000 юанів, що приблизно дорівнює 12,2 млн гривень. Для порівняння, це рівень представницьких седанів найдорожчих європейських марок.

Yangwang Altior на автосалоні в Гуанчжоу

Справжній гігант

Розміри седана вражають. Його довжина становить 5600 мм, ширина 2030 мм, а висота 1590 мм. Колісна база сягає 3500 мм, і це навіть більше, ніж у багатьох представницьких лімузинів. Для наочності, компактний хетчбек BYD Dolphin Mini лише на 280 мм довший за відстань між осями Altior.

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Передня частина оформлена так само розкішно. Решітку радіатора прикрашають 137 вручну відполірованих каменів, кожен із яких має 51 грань. Ще одна деталь для поцінувачів статусу — емблема з 24-каратного золота. Щоправда, на відміну від фігурки Spirit of Ecstasy у Rolls-Royce, сховати її при паркуванні не вийде.

Двері як у Rolls-Royce

Схожість із британським седаном помітна й у конструкції дверей. Задні двері відчиняються проти ходу руху і розкриваються на 90 градусів, що полегшує посадку пасажирів. Навіть парасольки розташовані там, де їх звик бачити водій Rolls-Royce.

Задні двері Altior відчиняються проти ходу руху

Салон розрахований на чотирьох пасажирів і наповнений технологіями. Тут встановлено аудіосистему Dynaudio з 39 динаміками, задні крісла в стилі «нульової гравітації», два холодильники об’ємом по 5,5 літра, 21,4-дюймовий екран на стелі для пасажирів позаду та три дисплеї на центральній консолі.

Салон Altior розрахований на чотирьох пасажирів

1000 км без підзарядки

Технічні характеристики силової установки BYD поки тримає в секреті. Відомо лише, що кожне колесо отримало власний електромотор. Живлення забезпечує акумулятор Blade другого покоління на основі LFP-елементів. Його можна зарядити з 10% до 97% усього за дев’ять хвилин, а запас ходу сягає 1000 км.

Це помітна перевага над Rolls-Royce Ghost із двигуном V12, який на повному 90-літровому баці проїжджає близько 540 км. Крім того, Altior отримав три власні 4-нанометрові чипи Xuanji A3 від BYD із сумарною продуктивністю 2100 TOPS. Система дозволяє автомобілю самостійно рухатися від адреси до адреси під наглядом водія.

Китайські покупці вже можуть замовити лімітовану версію Altior Shanhe Dingyun з ексклюзивним коричнево-золотим кузовом і коричнево-білим салоном. Для бронювання потрібно внести депозит у 300 000 юанів, тобто близько 1,76 млн гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що електромобіль Yangwang U9 Xtreme розігнався до 503 км/год і перевершив Bugatti. Суперкар від того ж преміального бренду BYD встановив рекорд швидкості для серійних автомобілів. Тепер Yangwang демонструє, що здатен конкурувати не лише у швидкості, а й у розкоші.