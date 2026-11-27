Xiaomi представила в Китаї новий бюджетний телевізор Redmi TV A55 2027 з 4K-екраном і частотою оновлення 165 Гц. Для моделей цього класу такий показник поки рідкість, адже навіть дорожчі телевізори часто обмежуються 120 або 144 Гц. Новинка також отримала найвищий клас енергоефективності за китайською класифікацією.

Звичайна ціна телевізора становить 1999 юанів, що приблизно дорівнює 11 700 гривень. Проте на старті продажів у межах краудфандингової кампанії його можна придбати за 1599 юанів, тобто близько 9 350 гривень.

Екран на 165 Гц

Телевізор отримав 55-дюймову панель із роздільною здатністю 4K. Частота оновлення становить 165 Гц, тоді як у моделі 2026 року вона сягала 144 Гц. Для порівняння, серія Redmi TV A Pro 2026 вже пропонувала 55-дюймову версію зі 144 Гц за ті самі 1999 юанів, тож нова модель стала ще привабливішою для геймерів.

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Екран використовує пряму світлодіодну підсвітку Direct LED. Також є підтримка технології MEMC, яка домальовує проміжні кадри й робить рух плавнішим у відео з низькою частотою кадрів. Рамки довкола дисплея тонкі, тож телевізор виглядає сучасно навіть попри доступну ціну.

Основні можливості Redmi TV A55 2027

Начинка та підключення

Основою телевізора став п’ятиядерний процесор на ядрах Cortex-A55. Його доповнюють 1,5 ГБ оперативної пам’яті та 32 ГБ вбудованого сховища для застосунків. Це скромні показники, однак для перегляду відео та роботи зі стрімінговими сервісами їх цілком достатньо.

П’ятиядерний процесор, 1,5 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті

Для бездротового зв’язку передбачено Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.4. Серед роз’ємів є два HDMI 2.0, два USB 2.0 Type-A, а також AV, Ethernet і оптичний вихід S/PDIF. За звук відповідають два динаміки потужністю по 10 Вт із піковою потужністю до 12 Вт кожен. Вони розташовані вздовж нижнього краю корпусу, а для кращого відтворення низьких частот передбачено два басові канали.

HyperOS 4

Телевізор працює під керуванням HyperOS 4. За даними Xiaomi, нова версія системи запускає застосунки на 40,04% швидше, а відео відтворюється на 31,5% швидше, ніж у попередній версії. Також є голосовий асистент Xiao AI, трансляція зображення зі смартфона, керування відтворенням на відстані та дитячий режим.

Поки що Redmi TV A55 2027 представили лише для китайського ринку. Про міжнародний реліз компанія нічого не повідомляла.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Xiaomi представила телевізори TV A Pro e. До лінійки увійшли дев’ять моделей із QLED-екранами діагоналлю до 85 дюймів і підтримкою асистента Gemini. Таким чином Xiaomi продовжує активно оновлювати свої телевізійні лінійки.