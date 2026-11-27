Виробник аксесуарів Thinborne показав захисні чохли для майбутньої лінійки Samsung Galaxy S27. Компанія опублікувала коротке відео з макетами чотирьох моделей, а саме Galaxy S27, S27+, S27 Pro та S27 Ultra. Завдяки цьому стало зрозуміло, як розташовані камери й чим відрізнятимуться задні панелі флагманів.

Виробники чохлів зазвичай отримують креслення та розміри смартфонів заздалегідь, щоб встигнути підготувати аксесуари до старту продажів. Тому такі витоки часто виявляються досить точними, хоча й не дають стовідсоткової гарантії.

Базові моделі без сюрпризів

Galaxy S27 та Galaxy S27+ зберігають звичний для серії вигляд. Камери в них займають порівняно компактну ділянку на задній панелі, а загальна стилістика близька до нинішніх флагманів Samsung. Тож власники попередніх моделей не помітять кардинальних змін у зовнішності.

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S27 Pro та S27 Ultra відрізняються сильніше

Зовсім інша ситуація зі старшими моделями. У Galaxy S27 Pro та S27 Ultra ділянка довкола об’єктивів помітно ширша, тому вони сильніше відрізняються від базових версій. Обидва смартфони виконані в подібному стилі, і на перший погляд їх легко переплутати.

Ключова відмінність між ними полягає в стилусі. Galaxy S27 Ultra збереже вбудоване перо S Pen, тож у чохлі Thinborne для нього передбачено окремий виріз. Натомість Galaxy S27 Pro, за очікуваннями, не матиме слота для стилуса. Фактично ця модель стане компактнішою альтернативою Ultra для тих, кому перо не потрібне.

Поява Galaxy S27 Pro означає розширення флагманської лінійки до чотирьох моделей. Samsung таким чином намагається охопити покупців, які хочуть отримати камери та можливості рівня Ultra, але в меншому корпусі й, імовірно, за нижчою ціною.

Коли чекати анонсу

Варто пам’ятати, що йдеться лише про макети та аксесуари, створені на основі попередніх даних про розміри й розташування камер. Остаточний дизайн Samsung покаже на презентації. За очікуваннями, серію Galaxy S27 представлять у січні або лютому 2027 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Samsung Galaxy S27 Ultra показали на фото макетів. Судячи зі знімків, смартфон отримає найпомітніший редизайн із 2022 року, а змін зазнає передусім камерний блок. Це підтверджує і нинішній витік від виробника чохлів.