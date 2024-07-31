RX 580, GTX 1060, GTX 1660 порівняли в сучасних іграх
Бюджетні відеокарти RX 580, GTX 1060 і GTX 1660 порівняли в нових іграх. В одному з випусків на YouTube-каналі NJ Tech з’ясували, яку продуктивність у сучасних іграх у 1080p забезпечують RX 580, GTX 1060 і GTX 1660.
Гра Cyberpunk 2077 Phantom Liberty запускалася з пресетом Medium, FSR 2.1 Quality. Середня частота кадрів у ній дорівнювала 48 к/с (GTX 1060), 51 к/с (RX 580) і 66 к/с (GTX 1660).
Call of Duty Modern Warfare II йшла на налаштуваннях графіки Basic, c SMAA Low. У середньому вдалося отримати в грі 61 к/с (1060), 90 к/с (580) і 75 к/с (1660).
Counter Strike 2 тестувалася з високим пресетом. Середня продуктивність у ній становила 95 к/с (з GTX 1060), 96 к/с (з RX 580) і 124 к/с (з GTX 1660).
У грі Horizon Forbidden West із пресетом Medium, TAA середня частота кадрів становила 36 к/с, 43 к/с і 46 к/с (з GTX 1060, RX 580 і GTX 1660 відповідно).
PUBG Battlegrounds запускалася на налаштуваннях графіки Medium. У середньому в цій грі вдалося отримати 113 к/с (GTX 1060), 107 к/с (RX 580), 126 к/с (GTX 1660).
У Rainbow Six Siege з пресетом High, TAA 100 середня продуктивність перебувала на рівні 109 к/с (GTX 1060), 127 к/с (RX 580), 149 к/с (GTX 1660).
Усі результати тестування ви можете побачити на відео нижче.
Висновок
У середньому у всіх протестованих іграх швидше виявилася GTX 1660. Різниця між нею та GTX 1060 склала 25% (84 та 67 к/с), між нею та RX 580 — 18%.
Характеристики збирання:
- процесор AMD Ryzen 5 7600X;
- материнська плата MSI PRO X670-P WIFI;
- оперативна пам’ять 32GB (2 16GB) DDR5 6000MHz CL32;
- система охолодження MSI MEG Coreliquid S360 CPU Liquid Cooler;
- блок живлення CORSAIR RM1000X – 1000 Watt PSU;
- SSD WD BLUE SN570 2TB;
- ОС Windows 11 Pro (x64) Build 23H2;
- відеокарта ASUS RX 580 8GB DUAL OC/Gigabyte GTX 1060 6GB Windforce OC/Gigabyte GTX 1660 GAMING OC.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter