RX 580, GTX 1060, GTX 1660 порівняли в сучасних іграх

Бюджетні відеокарти RX 580, GTX 1060 і GTX 1660 порівняли в нових іграх. В одному з випусків на YouTube-каналі NJ Tech з’ясували, яку продуктивність у сучасних іграх у 1080p забезпечують RX 580, GTX 1060 і GTX 1660.

Гра Cyberpunk 2077 Phantom Liberty запускалася з пресетом Medium, FSR 2.1 Quality. Середня частота кадрів у ній дорівнювала 48 к/с (GTX 1060), 51 к/с (RX 580) і 66 к/с (GTX 1660).

Call of Duty Modern Warfare II йшла на налаштуваннях графіки Basic, c SMAA Low. У середньому вдалося отримати в грі 61 к/с (1060), 90 к/с (580) і 75 к/с (1660).

Counter Strike 2 тестувалася з високим пресетом. Середня продуктивність у ній становила 95 к/с (з GTX 1060), 96 к/с (з RX 580) і 124 к/с (з GTX 1660).

У грі Horizon Forbidden West із пресетом Medium, TAA середня частота кадрів становила 36 к/с, 43 к/с і 46 к/с (з GTX 1060, RX 580 і GTX 1660 відповідно).

PUBG Battlegrounds запускалася на налаштуваннях графіки Medium. У середньому в цій грі вдалося отримати 113 к/с (GTX 1060), 107 к/с (RX 580), 126 к/с (GTX 1660).

У Rainbow Six Siege з пресетом High, TAA 100 середня продуктивність перебувала на рівні 109 к/с (GTX 1060), 127 к/с (RX 580), 149 к/с (GTX 1660).

Усі результати тестування ви можете побачити на відео нижче.

Висновок

У середньому у всіх протестованих іграх швидше виявилася GTX 1660. Різниця між нею та GTX 1060 склала 25% (84 та 67 к/с), між нею та RX 580 — 18%.

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