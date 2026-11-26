У мережі з’явилися нові фотографії макетів майбутнього флагмана Samsung Galaxy S27 Ultra. Знімки підтверджують, що Samsung готує для «ультри» найпомітніше оновлення дизайну за останні роки. Адже задня панель цих смартфонів майже не змінювалася з часів Galaxy S22 Ultra, який вийшов у 2022 році.

Макет імовірного Galaxy S27 Ultra (ліворуч) і Galaxy S26 Ultra (праворуч)

Камери переїдуть на єдиний блок

Головна зміна стосується задньої панелі. Замість окремих «крапель» об’єктивів, які стали фірмовою рисою лінійки, Galaxy S27 Ultra, найімовірніше, отримає виступаючий блок майже на всю ширину корпусу. Ліворуч на ньому розташовані два великі об’єктиви, а поруч розмістився чорний овальний модуль із ще двома отворами, в одному з яких, імовірно, буде спалах.

Такий підхід помітно наближає дизайн флагмана Samsung до iPhone 18 Pro, на що вже звернули увагу багато оглядачів. Через нове розташування камер більшість чохлів від Galaxy S26 Ultra до новинки, швидше за все, не підійде, хоча за габаритами смартфони майже не відрізнятимуться. За даними з креслень, розміри S27 Ultra становитимуть 163,76 × 78,25 × 7,97 мм проти 163,6 × 78,1 × 7,9 мм у попередника.

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Блок камер Galaxy S27 Ultra займатиме майже всю ширину корпусу

Чи отримає смартфон магніти Qi2

Існує теорія, що нове розташування камер звільнить місце для вбудованих магнітів стандарту бездротового заряджання Qi2, як у смартфонах Apple та Google. Це дозволило б кріпити до Galaxy магнітні павербанки, тримачі та інші аксесуари без спеціальних чохлів. Утім, Samsung поки нічого подібного не підтверджувала.

Камери та дата анонсу

За чутками, смартфон збереже стилус S Pen, слот для якого, як і раніше, розташовуватиметься внизу корпусу. Камера отримає основний сенсор на 200 Мп, надширококутний модуль на 50 Мп і 50-мегапіксельний телеоб’єктив із 5-кратним наближенням. Окремого телевіка з 3-кратним зумом, судячи з усього, більше не буде.

Презентацію нової серії очікують у січні або лютому 2027 року. Разом із Galaxy S27 Ultra Samsung може показати Galaxy S27, Galaxy S27+ та новий Galaxy S27 Pro.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Galaxy S27 Ultra втратить одразу дві деталі камери. За даними інсайдерів, Samsung відмовиться від телеоб’єктива з 3-кратним наближенням, а також від лазерного автофокуса, який був на «ультрах» починаючи з Galaxy S21 Ultra. Сучасні сенсори мають власні системи фазового автофокусування, тож окремий лазерний модуль стає дедалі менш потрібним.