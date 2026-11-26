Vodafone нагадує про спеціальну пропозицію для абонентів старшого віку. Українці, яким уже виповнилося 55 років, можуть підключити тариф Flexx Go за 200 гривень на місяць. Однак часу залишається обмаль, адже заяви на підключення оператор приймає лише до 30 листопада.

Що входить у тариф

Flexx Go є контрактним тарифом, тобто послуги оплачуються за договором. За 200 гривень на місяць абонент отримує такий пакет.

безлімітні дзвінки на номери Vodafone;

500 хвилин на дзвінки в мережі інших операторів України та в країни ЄС;

25 ГБ мобільного інтернету, а також безлімітний доступ до 45 популярних застосунків;

50 SMS.

Без акції цей пакет коштує помітно дорожче, від 350 гривень на місяць, тож економія для людей старшого віку становить щонайменше 150 гривень щомісяця.

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Хто може підключити

Головне обмеження полягає в тому, що знижка діє лише для нових абонентів, а також для тих, хто переходить до Vodafone з інших мереж зі збереженням свого номера за послугою MNP. Чинні клієнти оператора скористатися пропозицією не зможуть, навіть якщо їм уже виповнилося 55 років.

Номер телефону змінювати не потрібно, а за перенесення номера додатково платити не доведеться.

Як оформити

Заявку на перенесення номера можна подати онлайн на сайті оператора або одразу в магазині Vodafone. Після цього абонент отримає SMS із підтвердженням. Утім, без візиту до магазину не обійтися, адже саме там видають нову SIM-картку й укладають договір. Із собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний податковий номер, без цих документів заяву не оформлять.

Що пропонують інші оператори

Спеціальні тарифи для людей старшого віку є й в інших операторів. У lifecell абоненти від 55 років можуть підключити тариф «Турбота» за 190 гривень на місяць. Він включає безлімітні дзвінки в мережі lifecell, 1000 хвилин на інші мережі України, 20 ГБ інтернету та безлімітний трафік у популярних застосунках, а підключити його можуть і нові, і чинні абоненти. У Київстарі для клієнтів від 55 років передбачено тариф «Все разом Комфорт» за 370 гривень на місяць.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Vodafone підвищує тарифи на домашній інтернет з 1 грудня. Найпопулярніший тариф Vodafone Gigabit Net подорожчає з 250 до 300 гривень на місяць, тобто на 20%. В операторі пояснюють рішення зростанням витрат на підтримку інфраструктури, зокрема на роботу мережі під час відключень електроенергії.