BMW готує для китайського ринку власну версію електричного кросовера iX5. Модель пройшла сертифікацію в Міністерстві промисловості та інформаційних технологій Китаю (MIIT), і завдяки цьому стали відомі її характеристики. Найцікавіше, що за довжиною колісної бази китайський iX5 обійшов навіть флагманський позашляховик BMW X7.

Колісна база більша, ніж у X7

Автомобіль зареєстрували в одній версії з індексом 60L, де літера L традиційно для китайського ринку вказує на подовжену колісну базу. Довжина кросовера становить 5141 мм, ширина 2000 мм, висота 1744 мм, а колісна база сягає 3165 мм. Це на 60 мм більше, ніж у BMW X7, хоча сам iX5 на 40 мм коротший і на 91 мм нижчий за флагман.

Збільшена відстань між осями дає більше простору для пасажирів другого ряду, що особливо цінують покупці в Китаї. Водночас салон розрахований на п’ять місць. Електромобіль вийшов важким, його споряджена маса становить 2917 кг, а повна сягає 3490 кг. Кути в’їзду та з’їзду дорівнюють 20 і 22 градусам відповідно.

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Китайський BMW iX5 ззаду. Фото: MIIT

Два мотори і 567 к.с.

BMW iX5 отримав повний привід із двома електромоторами. Передній двигун потужністю 183 кВт (245 к.с.) виготовляє ZF Electric Mobility Systems у Шеньяні, а задній на 240 кВт (322 к.с.) постачає безпосередньо BMW AG. Сумарна пікова потужність становить 423 кВт, або 567 к.с.

Комірки для тягової батареї виробляє компанія AESC Hebei, а остаточне складання акумуляторного блока виконує сама BMW-Brilliance. Ємність батареї, запас ходу та характеристики зарядки поки не розкриваються.

Дизайн та опції

Зовні китайська версія повторює дизайн європейського iX5. Панорамний дах входить до стандартного оснащення, а пневмопідвіска доступна за доплату. Опційний пакет M Sport додає агресивніші бампери, вертикальні елементи в «ніздрях» решітки радіатора та видовжені фари. Покупці також зможуть вибрати декоративні накладки на дах, вікна й пороги, а також кілька варіантів дисків і супортів. Шини пропонуються розмірністю від 21 до 23 дюймів.

Варіанти оформлення передньої частини BMW iX5. Фото: MIIT

Цікаво, що BMW залишила звичні дверні ручки, хоча в Китаї готуються нові вимоги до їхньої конструкції. Випускатиме кросовер спільне підприємство BMW-Brilliance у Шеньяні. Дату старту продажів і ціну поки не оголосили.

BMW потрібні нові моделі в Китаї

Новинка з’являється в непростий для BMW час. З січня по жовтень 2026 року компанія продала в Китаї 345 190 автомобілів, що на 20,3% менше, ніж роком раніше. За повідомленнями, станом на 2 листопада BMW скоротила в країні близько 1800 працівників. Виправити ситуацію мають нові моделі. Компанія вже вивела на китайський ринок кросовер iX3 за ціною від 269 900 до 339 900 юанів (приблизно від 1,6 до 2 млн грн), а також планує привезти туди нову 3 Series та електричну i3.

Нагадаємо, раніше ми писали, що BMW готує електричний X7. Закамуфльований прототип iX7 помітили на Нюрбургринзі. Він стане першою повністю електричною версією X7 і найбільшим електричним позашляховиком у модельному ряду марки.