Honda NSX Айртона Сенни продали за 53 мільйони гривень: чим особливий цей автомобіль

Звичайна на перший погляд Honda NSX першого покоління встановила вражаючий ціновий результат. На торгах аукціонного дому RM Sotheby’s, які відбулися 31 жовтня 2026 року в Лондоні, автомобіль продали за 871 250 фунтів стерлінгів. За поточним курсом це приблизно 53,4 млн гривень. Причиною такої вартості стала не рідкісна комплектація чи надзвичайна потужність, а історія конкретного екземпляра, пов’язана з одним із найвідоміших пілотів Формули-1.

Автомобіль виготовили у 1991 році та пофарбували в червоний колір Formula Red із контрастним чорним дахом. Салон оздоблений чорною шкірою, а зовнішність практично не відрізняється від інших ранніх Honda NSX. Проте саме ця машина з номером шасі T000233 була надана Айртону Сенні компанією Honda для особистого користування в Європі.

Чому Honda NSX Айртона Сенни коштує так дорого

Спорткар зареєстрували в Португалії 22 березня 1991 року, присвоївши йому номер SX-25-59. Машину зберігали в Лісабоні та передавали гонщику під час його приїздів до країни. Сенна користувався автомобілем у повсякденному житті й навіть приїжджав на ньому на Гран-прі Португалії 1991 року, де згодом посів друге місце.

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Саме цей екземпляр можна побачити на знаменитій фотографії, де триразовий чемпіон світу самостійно миє червону Honda зі звичайного садового шланга. Автомобіль також з’являвся в документальному фільмі Ayrton Senna: Racing Is In My Blood, випущеному в 1992 році. Разом зі спорткаром покупець отримав документи, що підтверджують історію його експлуатації та зв’язок із легендарним гонщиком.

Цікаво, що перед аукціоном Honda NSX оцінювали в 500–800 тисяч фунтів стерлінгів. Остаточна сума перевищила навіть верхню межу прогнозу, що вкотре продемонструвало величезний інтерес колекціонерів до автомобілів із підтвердженою історією відомих власників.

Що особливого в Honda NSX першого покоління

Honda NSX стала одним із найважливіших японських спортивних автомобілів початку 1990-х років. Її розробляли як альтернативу європейським суперкарам Ferrari та Porsche, але з акцентом на надійність і можливість щоденного використання. Автомобіль отримав легкий алюмінієвий кузов, середньомоторне компонування та 3,0-літровий атмосферний двигун V6 потужністю близько 274 к. с. Розгін до 100 км/год займав приблизно 5,9 секунди.

Айртон Сенна брав участь не лише в популяризації NSX, а й у її доведенні. Під час випробувань прототипу він звернув увагу на недостатню жорсткість шасі, після чого інженери Honda посилили конструкцію приблизно на 50%. Його рекомендації також вплинули на налаштування підвіски, завдяки чому серійна модель отримала точніше керування.

Перше покоління Honda NSX випускали з 1990 до 2006 року, і за цей період виготовили приблизно 18 тисяч автомобілів. Сьогодні модель вважається японською автомобільною класикою, проте екземпляри з настільки відомою історією трапляються вкрай рідко. Саме тому червона Honda, якою колись їздив Айртон Сенна, виявилася значно дорожчою за більшість звичайних NSX того самого покоління.