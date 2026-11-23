Компанія Motorola офіційно підтвердила перелік смартфонів, які отримають оновлення до Android 17. До списку увійшли 29 пристроїв, серед яких не лише актуальні флагмани та складані моделі, а й доступніші смартфони серії Moto G. Поширення нової операційної системи вже розпочалося, проте терміни її появи залежать від конкретної моделі та регіону.

За інформацією виробника, дев’ять смартфонів уже почали отримувати стабільну версію Android 17. Для решти 20 моделей оновлення стане доступним протягом наступних місяців.

Повний список Motorola, які отримають Android 17

Серія Signature:

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Motorola Signature.

Серія Edge:

Motorola Edge 70, Edge 70 Fusion, Edge 70 Fusion+ та Edge 70 Pro.

Motorola Edge 60, Edge 60 Neo, Edge 60 Fusion та Edge 60 Pro.

Motorola Edge 50 Neo, Edge 50 Fusion, Edge 50 Pro та Edge 50 Ultra.

Серія Razr:

Motorola Razr 70 та Razr 70 Ultra.

Motorola Razr 60 та Razr 60 Ultra.

Motorola Razr 50 та Razr 50 Ultra.

Motorola Razr Fold.

Серія Moto G:

Moto G86, G77, G75, G67, G57, G56, G47, G37 та Moto G Max.

Першими оновлення отримують Motorola Signature, Edge 70, Edge 70 Fusion, Edge 70 Fusion+, Edge 60 Pro, Razr 70 Ultra, Razr 50 Ultra, Razr Fold та Moto G86.

При цьому доступність Android 17 може відрізнятися залежно від країни та оператора мобільного зв’язку. Для решти смартфонів точних дат виробник поки не називає.

Що нового з’явиться в Android 17

Оновлення принесе перероблений інтерфейс із новими значками, розширеними можливостями персоналізації та зміненим меню налаштувань. Також користувачі отримають покращені інструменти обміну файлами, включно з передаванням даних на сумісні пристрої Apple через Quick Share.

Окрему увагу Motorola приділила безпеці. Система зможе автоматично блокувати екран після невдалих спроб автентифікації та ефективніше виявляти потенційно шахрайські повідомлення.

Серед інших нововведень — переклад у реальному часі за допомогою Circle to Search, функція Instant Hotspot для швидкого обміну інтернетом і додаткові налаштування яскравості HDR-контенту.

Перевірити доступність оновлення власники смартфонів Motorola зможуть у системних налаштуваннях у розділі оновлення програмного забезпечення. Компанія наголошує, що розгортання Android 17 відбуватиметься поступово.