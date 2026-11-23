Компанія Samsung може кардинально змінити стратегію розвитку своїх розумних годинників. За інформацією південнокорейського видання ETNews, виробник планує відмовитися від щорічного випуску нових Galaxy Watch і перейти на дворічний цикл оновлення. Якщо ці плани реалізують, у 2027 році компанія вперше за дев’ять років не представить нового покоління своїх смартгодинників.

Починаючи з дебюту першого Galaxy Watch у 2018 році, Samsung щороку оновлювала основну лінійку. Однак останнім часом такий підхід стає дедалі менш вигідним через зростання вартості комплектуючих і сповільнення розвитку ринку носимої електроніки.

Продажі Galaxy Watch 9 не виправдали очікувань

За даними галузевих джерел, випущені влітку 2026 року Galaxy Watch 9 продавалися гірше, ніж розраховувала Samsung. Однією з причин стало підвищення вартості пристроїв, спричинене подорожчанням компонентів.

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Додатковий тиск створюють фінансові результати мобільного підрозділу Mobile eXperience (MX), який, за інформацією ETNews, зафіксував збитки протягом двох кварталів поспіль.

Компанія вже переглядає свою продуктову стратегію. Зокрема, планується скорочення виробництва смартфонів середнього цінового сегмента та збільшення частки дорожчих моделей, які забезпечують вищу прибутковість.

Ситуацію ускладнює конкуренція з Apple. За даними Counterpoint Research, у 2025 році Samsung посідала четверте місце на світовому ринку розумних годинників із часткою 7%, тоді як Apple контролювала приблизно 23%.

Що Samsung випустить замість Galaxy Watch 10

Якщо дворічний цикл буде запроваджено, наступне покоління Galaxy Watch 10 з’явиться не раніше 2028 року. Водночас у 2027 році компанія продовжить підтримувати актуальні Galaxy Watch 9 та Galaxy Watch Ultra 2 програмними оновленнями.

Основну увагу планують приділити вдосконаленню функцій моніторингу здоров’я та розвитку програмного забезпечення. Крім того, Samsung готує новий фітнес-браслет сімейства Galaxy Fit, який має підтримати продажі носимої електроніки за відсутності нових годинників.

Перехід на дворічний цикл дозволить виробнику скоротити витрати на дослідження, розробку та маркетинг. Для покупців це означатиме триваліший період актуальності придбаних пристроїв.

Водночас Samsung поки офіційно не підтвердила відмову від щорічного оновлення Galaxy Watch. Інформація ґрунтується на повідомленнях галузевих джерел.