Штучний інтелект вивів винищувач на ціль сам: уперше з реальним бойовим радаром

Експериментальний винищувач X-62A VISTA виконав 27 успішних автономних перехоплень у повітрі — без пілота за кермом і, головне, з опрацюванням даних із реального бойового сенсора, а не симуляції. Це помітний крок для програм, у яких штучний інтелект учиться керувати літаком у бойових умовах.

Що саме зробив ШІ

Під час восьми вильотів бортовий ШІ-агент X-62A у реальному часі обробляв дані інфрачервоної системи виявлення й супроводу Legion Pod, яка відстежувала літак-ціль T-38. На основі цих даних система самостійно виводила винищувач у тактично вигідні позиції для перехоплення — без заздалегідь прописаних сценаріїв і без «підіграшу» симуляції.

Ключова відмінність від попередніх експериментів саме в цьому: раніше ШІ тренували переважно на змодельованих даних, а тут він працював із «живим» сигналом реального сенсора, який використовують на бойових літаках. Уся інтеграція, перевірка й випробування зайняли близько трьох місяців — темп, нетиповий для оборонних програм.

Не заміна пілота, а помічник

X-62A — це не безпілотник, а спеціальний літаючий стенд на базі F-16, створений для відпрацювання автономних систем. За розробку відповідає підрозділ Skunk Works компанії Lockheed Martin спільно зі Школою льотчиків-випробувачів ВПС США на авіабазі Едвардс.

У самій Lockheed Martin наголошують: мета — не замінити пілота, а посилити його. Сенс у тому, щоб сенсори не просто передавали інформацію людині, а напряму зв’язувалися з автономними системами, здатними реагувати миттєво — швидше, ніж це фізично встигає зробити людина. У повітряному бою, де рішення ухвалюються за частки секунди, така швидкість може стати вирішальною.

Показово, що ця новина лягає в загальний тренд: армії провідних держав дедалі активніше передають ШІ не допоміжні, а бойові функції — від керування роями дронів до пілотування винищувачів. І кожен успішний тест наближає момент, коли автономні системи стануть штатною частиною бойової авіації, а не експериментом на полігоні.

Нагадаємо, автономність у військовій техніці виходить далеко за межі неба: раніше ми писали, як морський безпілотник під керуванням системи Hivemind самостійно знайшов ціль і супроводив її без команд оператора, а рій ударних дронів Mayhem 10 навчився координувати удари під наглядом однієї людини.