Морський безпілотник сам знайшов ціль і повів її за собою — без жодної команди

Автономні технології, які вже випробовують на дронах у повітрі, дісталися й моря. Американська Shield AI разом із тайванською Thunder Tiger провели першу демонстрацію, у якій група безпілотних надводних катерів самостійно виконала пошукову місію: спланувала маршрут, обстежила задану ділянку акваторії, виявила ціль і скоординовано супроводила її з району пошуку — без постійного зв’язку з оператором.

Той самий «мозок», що й у дронів

За автономну поведінку катерів відповідає система Hivemind розробки Shield AI — та сама, яку компанія раніше застосовувала на безпілотних літальних апаратах. Її ключова здатність — працювати там, де звичайна техніка стає безпорадною: за придушеного GPS і обмеженого зв’язку. Замість того щоб виконувати команди оператора в реальному часі, платформи самі навігують, розподіляють завдання між собою й ухвалюють рішення на ходу.

Головна ідея — розподілений інтелект: кілька апаратів діють як єдина команда, а один оператор лише наглядає за ними, замість того щоб керувати кожним вручну. Це радикально знижує навантаження на екіпаж і дозволяє масштабувати застосування безпілотників.

Чому важлива саме «мультидоменність»

Найпоказовіше в демонстрації — не сам факт автономного катера, а те, що один і той самий програмний «мозок» тепер працює і в повітрі, і на воді. «Hivemind продовжує доводити, що справжня автономність місій масштабується між доменами, платформами й типами апаратів», — заявив технічний директор Shield AI Нейтан Майкл.

Партнерство з тайванською Thunder Tiger теж не випадкове: Тайвань, який живе під постійною загрозою з боку материкового Китаю, активно розвиває безпілотні морські системи як асиметричну відповідь потужнішому супернику. Автономні катери, здатні патрулювати узбережжя й діяти роєм навіть під глушінням, — саме той тип зброї, що дозволяє меншій стороні стримувати більшу.

Варто, утім, зважати, що йдеться про контрольовану демонстрацію, а не про бойове застосування, — і, як завжди з технологіями зростання автономності, чим менше в ланцюжку рішень людини, тим гострішими стають питання відповідальності й контролю.

Нагадаємо, раніше ми писали, що та сама система Hivemind у зв’язці з L3Harris на випробуваннях Green Wolf керувала роєм дронів, які самі виявили загрозу й перебудували маршрут, — тепер ту саму логіку переносять на морські платформи.