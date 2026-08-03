Морской беспилотник сам обнаружил цель и потянул её за собой — без какой-либо команды

Автономные технологии, которые уже испытывают на дронах в воздухе, добрались и до моря. Американская компания Shield AI совместно с тайваньской Thunder Tiger провела первую демонстрацию, в ходе которой группа беспилотных надводных катеров самостоятельно выполнила поисковую миссию: спланировала маршрут, обследовала заданный участок акватории, обнаружила цель и скоординированно сопроводила её из района поиска — без постоянной связи с оператором.

Тот же «мозг», что и у дронов

За автономное поведение катеров отвечает система Hivemind, разработанная компанией Shield AI — та самая, которую компания ранее применяла на беспилотных летательных аппаратах. Её ключевая способность — работать там, где обычная техника бессильна: при подавленном сигнале GPS и ограниченной связи. Вместо того чтобы выполнять команды оператора в режиме реального времени, платформы самостоятельно ориентируются, распределяют задачи между собой и принимают решения на ходу.

Основная идея — распределенный интеллект: несколько аппаратов действуют как единая команда, а оператор лишь наблюдает за ними, вместо того чтобы управлять каждым вручную. Это радикально снижает нагрузку на экипаж и позволяет расширять масштабы применения беспилотников.

Почему важна именно «мультидоменность»

Самое показательное в этой демонстрации — не сам факт существования автономного катера, а то, что один и тот же программный «мозг» теперь работает и в воздухе, и на воде. «Hivemind продолжает доказывать, что настоящая автономность миссий масштабируется между доменами, платформами и типами аппаратов», — заявил технический директор Shield AI Нейтан Майкл.

Партнерство с тайваньской компанией Thunder Tiger также не случайно: Тайвань, находящийся под постоянной угрозой со стороны материкового Китая, активно развивает беспилотные морские системы в качестве асимметричного ответа более мощному сопернику. Автономные катера, способные патрулировать побережье и действовать роем даже в условиях подавления радиосигналов, — именно тот тип оружия, который позволяет меньшей стороне сдерживать более сильную.

Стоит, впрочем, учитывать, что речь идет о контролируемой демонстрации, а не о боевом применении — и, как всегда в случае с технологиями, повышающими степень автономности, чем меньше в цепочке решений участвует человек, тем острее становятся вопросы ответственности и контроля.

Напомним, ранее мы писали, что та же система Hivemind в сотрудничестве с L3Harris в ходе испытаний Green Wolf управляла роем дронов, которые самостоятельно обнаружили угрозу и изменили маршрут, — теперь эту же логику применяют к морским платформам.