Представлен Audi Q9: самый большой внедорожник в истории марки с четырьмя кольцами

Компания Audi официально представила новый флагманский внедорожник Q9 — модель, ставшую самым большим серийным автомобилем за всю историю бренда. Новинка заняла самую вершину модельного ряда, выше Q7 и Q8, и должна конкурировать с такими премиальными гигантами, как BMW X7 и Mercedes-Benz GLS. Производство будет развернуто на мощностях Volkswagen Group в Братиславе (Словакия), где уже выпускаются Q7 и Q8.
Габариты: рекорд в модельном ряду Audi
По габаритам Q9 превосходит все предыдущие модели этой марки. Это действительно полноразмерный внедорожник, созданный для простора, комфорта и буксировки тяжелых прицепов.
|Параметр
|Значение
|Длина
|5310 мм
|Ширина
|2210 мм
|Высота
|1810 мм
|Колесная база
|3140 мм
|Макс. масса прицепа
|3500 кг
Сам производитель называет Q9 «самым большим автомобилем, когда-либо вошедшим в серийную линейку марки».
Что под капотом
В начале продаж Q9 предлагается с бензиновым… точнее, с дизельным 3,0-литровым двигателем V6 TDI. Все версии с этим двигателем оснащены полным приводом quattro, а также системой мягкого гибрида (MHEV plus).
|Характеристика
|Базовая версия
|Альтернатива
|Двигатель
|3,0 V6 TDI
|3,0 V6 TDI
|Мощность
|299 л. с. (220 кВт)
|245 л. с. (180 кВт)
|Крутящий момент
|630 Н·м
|500 Н·м
|Привод
|quattro
|quattro
Система мягкого гибрида включает стартер-генератор, литий-железо-фосфатный (LFP) аккумулятор и электрически приводимый в действие компрессор (EPC), который помогает сгладить работу двигателя и повысить эффективность. О полноценной подзарядке от розетки (PHEV) для стартовых версий производитель пока не заявлял.
Салон и комфорт
В стандартной комплектации Q9 рассчитан на семь пассажиров. За дополнительную плату доступна шестиместная конфигурация с двумя отдельными креслами во втором ряду, регулируемыми электрически. Передние спортивные сиденья оснащены вентиляцией и функцией массажа, а климат-контроль стал пятизонным.
Особой гордостью Audi называет панорамную стеклянную крышу площадью более 1,5 м² — самую большую в истории марки. Она может комплектоваться электрохромным стеклом с изменяемой прозрачностью, синхронизированным с системой фоновой подсветки салона. Двери — с электроприводом и датчиками приближения.
Технологии и освещение
Q9 стал настоящим полигоном для новых технологий Audi. Впервые на задней части кузова применены изогнутые цифровые OLED-фары — самый большой элемент такого рода в моделях бренда. Спереди доступны матричные фары Digital Matrix LED на базе микросветодиодов, а указатели поворота могут проецировать световые сигналы прямо на дорожное покрытие во время маневров.
Среди систем помощи водителю — система Adaptive Cruise Assist Plus, позволяющая ездить без рук на руле на скорости до 130 км/ч на отдельных участках дорог в США, Канаде и Германии.
Цена и начало продаж
Базовая стоимость Audi Q9 начинается от 108 400 евро. Прием заказов начался в конце июля 2026 года, а первые поставки автомобилей клиентам запланированы на ноябрь 2026 года. Официальные цены для отдельных рынков компания объявит ближе к началу продаж.