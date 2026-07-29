Представлен Audi Q9: самый большой внедорожник в истории марки с четырьмя кольцами

Компания Audi официально представила новый флагманский внедорожник Q9 — модель, ставшую самым большим серийным автомобилем за всю историю бренда. Новинка заняла самую вершину модельного ряда, выше Q7 и Q8, и должна конкурировать с такими премиальными гигантами, как BMW X7 и Mercedes-Benz GLS. Производство будет развернуто на мощностях Volkswagen Group в Братиславе (Словакия), где уже выпускаются Q7 и Q8.

Габариты: рекорд в модельном ряду Audi

По габаритам Q9 превосходит все предыдущие модели этой марки. Это действительно полноразмерный внедорожник, созданный для простора, комфорта и буксировки тяжелых прицепов.

Параметр Значение Длина 5310 мм Ширина 2210 мм Высота 1810 мм Колесная база 3140 мм Макс. масса прицепа 3500 кг

Сам производитель называет Q9 «самым большим автомобилем, когда-либо вошедшим в серийную линейку марки».

Что под капотом

В начале продаж Q9 предлагается с бензиновым… точнее, с дизельным 3,0-литровым двигателем V6 TDI. Все версии с этим двигателем оснащены полным приводом quattro, а также системой мягкого гибрида (MHEV plus).

Характеристика Базовая версия Альтернатива Двигатель 3,0 V6 TDI 3,0 V6 TDI Мощность 299 л. с. (220 кВт) 245 л. с. (180 кВт) Крутящий момент 630 Н·м 500 Н·м Привод quattro quattro

Система мягкого гибрида включает стартер-генератор, литий-железо-фосфатный (LFP) аккумулятор и электрически приводимый в действие компрессор (EPC), который помогает сгладить работу двигателя и повысить эффективность. О полноценной подзарядке от розетки (PHEV) для стартовых версий производитель пока не заявлял.

Салон и комфорт

В стандартной комплектации Q9 рассчитан на семь пассажиров. За дополнительную плату доступна шестиместная конфигурация с двумя отдельными креслами во втором ряду, регулируемыми электрически. Передние спортивные сиденья оснащены вентиляцией и функцией массажа, а климат-контроль стал пятизонным.

Особой гордостью Audi называет панорамную стеклянную крышу площадью более 1,5 м² — самую большую в истории марки. Она может комплектоваться электрохромным стеклом с изменяемой прозрачностью, синхронизированным с системой фоновой подсветки салона. Двери — с электроприводом и датчиками приближения.

Технологии и освещение

Q9 стал настоящим полигоном для новых технологий Audi. Впервые на задней части кузова применены изогнутые цифровые OLED-фары — самый большой элемент такого рода в моделях бренда. Спереди доступны матричные фары Digital Matrix LED на базе микросветодиодов, а указатели поворота могут проецировать световые сигналы прямо на дорожное покрытие во время маневров.

Среди систем помощи водителю — система Adaptive Cruise Assist Plus, позволяющая ездить без рук на руле на скорости до 130 км/ч на отдельных участках дорог в США, Канаде и Германии.

Цена и начало продаж

Базовая стоимость Audi Q9 начинается от 108 400 евро. Прием заказов начался в конце июля 2026 года, а первые поставки автомобилей клиентам запланированы на ноябрь 2026 года. Официальные цены для отдельных рынков компания объявит ближе к началу продаж.