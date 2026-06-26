Новые правила бронирования: какие компании могут лишиться статуса критически важных

Министерство экономики обновило критерии, по которым предприятия признаются критически важными для экономики. Именно этот статус дает бизнесу право ограждать работников от мобилизации.

Речь идет о приказе № 6954 от 24 июня 2026 года. Документ существенно ужесточает требования к компаниям, в частности за счёт новых порогов заработной платы. Больше всего изменения могут затронуть IT-компании, стартапы, представительства иностранного бизнеса, аграрный сектор и лесное хозяйство.

Что изменилось в критериях

Основное новое требование касается средней заработной платы. Для компаний со штатом более 50 человек она должна быть как минимум в два раза выше средней заработной платы по Украине за последний отчетный год.

Для малого бизнеса с 20–50 сотрудниками планка ещё выше: средняя зарплата должна превышать общеукраинский показатель в три раза. Такой же коэффициент 3 теперь применяется и к постоянным представительствам нерезидентов. Ранее для них действовал коэффициент 2.

Отдельно были прописаны условия для компаний, работающих в трёх и более областях. Для них необходимо иметь не менее 10 сотрудников и уплатить налоги и ЕСВ на сумму не менее 24 тысяч гривен в каждой области за последние три месяца.

В то же время не все критерии связаны с заработной платой. Статус «критически важных» и в дальнейшем могут получить резиденты индустриальных парков, предприятия, получающие государственные гранты, производители украинской техники в рамках государственных программ, компании, предоставляющие услуги Минэкономики по контрактам сроком от шести месяцев, а также предприятия, находящиеся в ведении министерства.

Из критериев исключили требование об уплате НДФЛ в размере не менее 324 тысяч гривен за квартал. Кроме того, больше нельзя получить статус на основании владения 90 % капитала других предприятий, имеющих критически важное значение.

Отдельные требования для агросектора и лесхозов

Изменения коснулись и агросектора. Минимальную площадь обрабатываемых угодий увеличили с 500 до 1000 гектаров, а порог годовой выручки — с 20 млн до 40 млн гривен. Для агропредприятий также требуется копия налогового расчета с подтверждением от контролирующего органа.

Для лесных хозяйств требования к площади земель постоянного пользования увеличились с 500 до 2500 гектаров. Альтернативный критерий по количеству застрахованных работников снизили с 15 до 10 человек, но добавили финансовое условие: годовой доход должен составлять не менее 10 млн гривен.

Предприятиям дали три месяца на то, чтобы подтвердить свой статус критически важных в соответствии с новыми правилами. Крайний срок — 1 сентября 2026 года.