Тариф на электроэнергию с 1 августа: украинцам назвали окончательную цену за киловатт как днём, так и ночью

С 1 августа тариф на электроэнергию для населения в Украине не изменится. Бытовые потребители и в дальнейшем будут платить 4,32 грн за 1 кВт·ч. Именно такая цена зафиксирована для индивидуальных бытовых потребителей и будет действовать как минимум до 31 октября 2026 года.

Речь идет о едином фиксированном тарифе, который применяется независимо от объема потребления. То есть для большинства украинцев с августа сумма в счетах будет зависеть не от изменения цены, а от количества потребленной электроэнергии.

Будет ли подорожание с осени

На данный момент оснований говорить об автоматическом повышении тарифа с 1 ноября нет. В постановлении Кабинета министров указано, что действующая цена сохраняется до 31 октября 2026 года. В то же время правительство может продлить действие фиксированного тарифа, как это уже делало ранее.

Для домохозяйств, использующих электроотопление, предусмотрены отдельные условия. С октября для таких потребителей будет действовать специальный тариф: 2,64 грн за 1 кВт·ч при потреблении до 2000 кВт·ч в месяц. Если лимит будет превышен, излишек будет оплачиваться уже по стандартному тарифу — 4,32 грн за кВт-ч.

Ночной тариф также останется

Для потребителей с двухзонными счетчиками продолжит действовать ночной тариф. В период с 23:00 до 07:00 электроэнергия будет стоить в два раза дешевле — 2,16 грн за 1 кВт·ч.

Таким образом, с 1 августа украинцам не стоит ожидать изменения цены на электроэнергию. Основной тариф остается на уровне 4,32 грн/кВт·ч, а более выгодные условия сохранятся для тех, у кого установлен двухзонный счетчик или кто использует электроотопление в пределах установленного лимита.