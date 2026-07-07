НБУ вводит в обращение новые 100 гривен: как они выглядят и что будет со старыми купюрами

Национальный банк Украины начал постепенно вводить в наличный оборот модифицированные банкноты номиналом 100 гривен с патриотическим лозунгом на оборотной стороне.

Новая надпись «СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!» размещена в правой верхней части оборотной стороны купюры. Все остальные элементы дизайна и защиты полностью соответствуют банкнотам образца 2014 года.

Новые 100 гривен (источник: НБУ)

Завершение масштабной программы обновления

Выпуск модифицированной «сотки» завершает процесс обновления всего банкнотного ряда национальной валюты, который НБУ начал ещё в августе 2024 года к 33-й годовщине независимости Украины.

Лозунг уже появился на купюрах поэтапно: с 8 августа 2024 года — на купюрах номиналом 500 и 1000 грн, с 23 августа 2024 года — на купюрах номиналом 50 грн, с 21 августа 2025 года — на купюрах номиналом 20 грн, а с 25 февраля 2026 года — на купюрах номиналом 200 грн. Теперь к этому списку присоединились и купюры номиналом 100 гривен.

Новые банкноты будут поступать в банки, инкассаторские компании и предприятия по обработке наличных постепенно, поэтому в кассах и банкоматах они появятся не сразу и не повсеместно. В Нацбанке отдельно подчеркнули: специально обменивать имеющиеся купюры предыдущих лет выпуска не нужно — они остаются полноценным законным платежным средством и подлежат обязательному приему по номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами на всей территории Украины для любых видов платежей, а также для зачисления на счета, вклады или аккредитивы.