Каждый третий автомобиль с бесключевым доступом уязвим: какие бренды провалили десятилетний тест ADAC

Про эту уязвимость производители знают уже более десяти лет, но она по-прежнему существует. Немецкий автомобильный клуб ADAC подвел итоги десятилетия тестирования систем бесключевого доступа — за это время эксперты проверили 850 автомобилей различных марок, и это одно из самых масштабных исследований такого рода в мире. Результаты одновременно обнадеживающие и тревожные. Большинство производителей все-таки сделало выводы, однако около 30% протестированных машин до сих пор можно открыть и завести за считанные секунды — без следов взлома и без малейшего шанса для владельца доказать, что его автомобиль вообще был угнан.

Как работает «кража с чемоданом»

Релейная атака привлекательна для злоумышленников своей простотой — не нужно взламывать электронику или глубоко вмешиваться в работу бортового компьютера. Действуют вдвоем. Один злоумышленник с электронным устройством подходит как можно ближе к месту, где лежит ключ, — к входной двери дома или окну квартиры. Второй в это время стоит возле автомобиля с сопряженным устройством. Аппаратура перехватывает и усиливает сигнал ключа, и машина «верит», что владелец стоит рядом. Дальше всё как у законного владельца — двери открываются, двигатель заводится, машина уезжает.

Вся операция занимает считанные секунды и не оставляет следов. Именно поэтому пострадавшим потом сложно иметь дело со страховщиками и полицией, ведь замки целы, стекла не разбиты, сигнализация не сработала. Самое досадное, что учёные из швейцарского ETH Zurich публично описали эту уязвимость ещё в 2011 году — и даже спустя пятнадцать лет не все производители сумели её устранить.

Кто усвоил урок

Положительная динамика всё же очевидна — около 70 % протестированных автомобилей сегодня защищены лучше, чем машины десятилетней давности. Переломным ADAC называет 2018 год, когда Jaguar Land Rover первым массово внедрил технологию UWB (сверхширокополосная связь). Её принцип бьёт в самое сердце релейной атаки — система постоянно измеряет фактическое расстояние между ключом и автомобилем, поэтому любую попытку искусственно «удлинить» сигнал машина просто игнорирует.

Через год аналогичные решения стали массовыми в Volkswagen Group — первыми стали Audi A3, Golf восьмого поколения, Seat Leon и Skoda Octavia. Сегодня UWB используют также отдельные модели BMW, Mercedes, Hyundai, Kia и Suzuki. По оценке ADAC, именно эта технология в настоящее время является наиболее эффективной защитой от атак с усилением сигнала.

Часть производителей пошла по другому, более дешевому пути — ключи с датчиком движения, которые перестают передавать сигнал, пролежав неподвижно определенное время. Теоретически ключ на тумбочке «засыпает», и перехватить становится нечего. Но эксперты ADAC относятся к этому методу сдержанно, ведь между приходом владельца домой и «засыпанием» ключа есть промежуток времени, и если воры действуют быстро, его вполне хватает. UWB более надежен именно потому, что не зависит от таймеров — проверка расстояния работает постоянно.

Антирейтинг брендов

Самая полезная часть отчета для покупателя — конкретные названия. По данным ADAC, надлежащей защиты от релейных атак не имеют протестированные модели Aiways, Alfa Romeo, Alpine, BYD, Chevrolet, DS Automobiles, Fiat, Honda, Infiniti, Isuzu, Jeep, KGM/SsangYong, Lynk & Co, MG и Opel. Есть и промежуточная группа, в которой защищены лишь 20% или менее протестированных моделей — это Dacia, Ford, Hyundai, Kia, Lexus, Mazda, Nissan, Peugeot, Polestar, Porsche, Renault, Seat, Toyota и Volvo. Наличие в этом списке премиальных марок, таких как Porsche или Lexus, красноречиво показывает, что цена автомобиля сама по себе не гарантирует его защиту.

Что нужно сделать владельцу уже сегодня

Если у вашего автомобиля устаревшая система бесключевого доступа, вы не остаетесь беззащитными. Во многих моделях функцию бесключевого доступа можно просто отключить через меню или в сервисе — немного меньше удобства, значительно больше безопасности. Критически важно и место хранения ключа. Держать его возле входной двери, окон или наружных стен — худший вариант, потому что именно там сигнал перехватывают чаще всего; чем глубже в помещении лежит ключ, тем сложнее до него «дотянуться». Дополнительный барьер создают экранированные чехлы-«клетки Фарадея» стоимостью в несколько сотен гривен, а закрытый гараж или парковка с охраной хоть и не устраняют риск полностью, но существенно повышают для воров цену попытки.

Главный же вывод десятилетнего исследования звучит необычно для автомобильного мира. Выбирая новую машину, стоит интересоваться не только динамикой, расходом топлива и мультимедиа, но и тем, как именно реализован бесключевой доступ — ведь разница между UWB и старым радиоканалом может однажды утром оказаться разницей между автомобилем на парковке и пустым местом на его месте.